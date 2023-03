Um dos principais nomes do entretenimento da Globo deixa emissora após 40 anos

Apoie o 247

247 - Diretor de televisão e um dos principais diretores artísticos responsáveis pelo entretenimento da Globo, Ricardo Waddington, 62 anos, deixará a emissora carioca após 40 anos. Em seu lugar, ficará Amauri Soares, que será diretor dos Estúdios Globo, nome atual do antigo Projac.

Waddington atuava profissionalmente na Globo desde 1985, e esteve à frente de produções de sucesso como Vale Tudo, A Favorita, Quatro por Quatro, Presença de Anita, Tieta, Avenida Brasil e O Canto da Sereia.

Em comunicado interno, o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, destacou a jornada de Waddington e disse que o fim da parceria foi decisão do próprio Ricardo. "Ricardo gosta de lembrar que chegou aqui garoto. Com 22 anos, assinou seu primeiro contrato com a Globo. De lá até aqui foram 40 anos de uma jornada contada por grandes e importantes histórias em novelas, séries e programas de variedades que marcaram não só a sua trajetória, mas a da Globo e de todos os brasileiros", disse.

"Ricardo foi assistente de direção, diretor de programa, diretor de núcleo, diretor de gênero, diretor da produtora e, desde 2020, é diretor dos Estúdios Globo. Neste papel, combinou sua visão artística com as necessidades do negócio para que os Estúdios dessem uma contribuição fundamental à nossa jornada de transformação. Demonstrando também grande capacidade de gestão, levou a produtora a buscar excelência e atualizou os processos de criação e produção dos nossos conteúdos, resultando na versão mais moderna e eficiente que conhecemos hoje dos Estúdios Globo. As marcas que Ricardo deixa nesta empresa são para sempre."

