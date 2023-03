Governadora do RN cancela agenda em Brasília e ministro da Justiça anuncia medidas contra atentados

Apoie o 247

Saiba Mais - A Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que adiantou em suas redes sociais que o Ministério vai adotar medidas para auxiliar o Governo do Estado a combater a série de atentados que vêm sendo registrados desde a madrugada desta segunda (13) no Rio Grande do Norte.

Sem revelar detalhes, o ministro antecipou que providências serão adotadas com o auxílio do governo federal. Fátima Bezerra também se reuniu com Ricardo Cappelli, atual secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Tadeu Alencar, Secretário Nacional de Segurança Pública.

“Declaramos todo nosso repúdio aos inaceitáveis episódios de violência ocorridos hoje em nosso estado e declarar que todo trabalho está sendo feito para que os criminosos sejam presos, julgados e punidos com todo o rigor da lei. Já estamos tomando as devidas providências desde a madrugada desta terça-feira para punir os envolvidos. Vocês sabem que estamos em Brasília para reuniões importantes, mas cancelamos nossas agendas e retornamos ainda hoje para Natal. Reafirmamos nosso compromisso com a Segurança Pública do RN, comunicamos que várias prisões foram feitas e estamos com nosso efetivo de segurança à postos e atentos realizando blitzen por todo o estado”, revelou a governadora Fátima Bezerra, ainda de Brasília.

Antes de voltar ao RN, a governadora do RN participa de uma reunião virtual com as Forças de Segurança do Estado.

Desde cedo, o Ministério da Justiça está em contato com o governo do Rio Grande do Norte, a fim de verificar o apoio possível, à vista da crise local na Segurança Pública. Conversei com a governadora Fátima e ainda hoje medidas serão adotadas. March 14, 2023

Estamos em contato com o ministro @flaviodino e a equipe do ministério da Justiça para somar esforços contra os atentados criminosos que estão ocorrendo no Rio Grande do Norte.

+ pic.twitter.com/0MWhz1C3FC — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) March 14, 2023

