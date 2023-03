Novos ataques são registrados no RN à luz do dia nesta terça; clima de medo permanece

Apoie o 247

ICL

247 - Novos ataques foram registrados ao longo desta terça-feira (14) no Rio Grande do Norte, após uma madrugada de caos e desespero, com tiroteios e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos.

>>> Governo do RN foi alertado sobre possibilidade de atentados; 9 pessoas foram presas

De acordo com o portal Uol, os ataques foram coordenados por uma facção criminosa.

Durante o início da tarde de hoje, ocorreu um incêndio em dois ônibus na avenida João XXIII, no bairro Mãe Luiza em Natal. O Corpo de Bombeiros confirmou a informação e até o momento não houve relatos de feridos.

Além disso, de acordo com a TV Ponta Negra, afiliada do SBT, quatro homens armados renderam o motorista de um micro-ônibus e incendiaram o veículo no bairro de Bela Vista, em Parnamirim. Um caminhão também foi carbonizado no município.

Segundo a TV Tropical, afiliada da RecordTV, cinco carros foram incendiados em um posto de abastecimento de combustíveis da prefeitura em Mossoró.

O jornal Tribuna do Norte informou que, no bairro Areia Branca em Macaíba, pelo menos um ônibus já foi destruído pelas chamas.

À TV Tropical, o motorista de um dos caminhões incendiados em Parnamirim relatou: "chegaram dois rapazes com as armas na mão e eu fiquei sem ação de nada. Só mandaram eu descer do carro. Eu ainda quis avançar o caminhão e disseram 'se quiser morrer queimado, continue aí".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.