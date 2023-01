Sada Cruzeiro passa pano e pede cautela após atleta sugerir assassinato de Lula

Time pediu "sinceras desculpas" após atleta Wallace pregar o assassinato do presidente da República nas redes sociais, mas não anunciou qualquer punição edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Sada Cruzeiro, a equipe de vôlei onde o atleta Wallace atua, pediu "sinceras desculpas" após o jogador compartilhar uma publicação pregando o assassinato do presidente Lula (PT) .

A equipe ressaltou que "a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada" e afirmou que irá reforçar, com todo o staff, atletas e comissão técnica, sobre a importância da responsabilidade no uso das redes sociais.

>>> Paulo Pimenta aciona AGU contra jogador de vôlei Wallace, que pregou assassinato do presidente Lula

No entanto, apesar de dizer que "lamenta profundamente" o conteúdo da postagem de Wallace, o time não anunciou qualquer punição ao atleta.

Confira o posicionamento do Sada Cruzeiro:

"O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações.

As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma grande armadilha. Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mesmas.

Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos."

As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma grande armadilha. Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mesmas. January 31, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.