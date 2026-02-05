Série B cria mata-mata e decide duas vagas de acesso em playoffs

247 - O Conselho Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro aprovou mudanças importantes no regulamento da competição para esta temporada, alterando a forma como serão definidas duas das quatro vagas de acesso à Série A. A principal novidade é a criação de um sistema de playoffs, que promete aumentar a competitividade na reta final do torneio. Apenas duas equipes subirão diretamente ao fim das 38 rodadas, enquanto as outras duas vagas serão disputadas em confrontos eliminatórios.

Pelo novo modelo, os clubes que terminarem a fase de pontos corridos entre a terceira e a sexta colocação irão disputar um mata-mata em duas etapas. O terceiro colocado enfrentará o sexto, enquanto o quarto terá pela frente o quinto. Os duelos serão realizados em jogos de ida e volta.

Os vencedores dessas duas chaves garantirão as últimas vagas de acesso à elite do futebol brasileiro, substituindo o formato tradicional em que os quatro primeiros colocados ao fim da competição conquistavam a promoção de forma direta.

A última vez em que a Série B contou com uma fase decisiva em formato eliminatório foi em 2002. Desde então, o campeonato vinha sendo disputado exclusivamente no sistema de pontos corridos, consagrado por sua regularidade e previsibilidade no critério de acesso.

Outra definição confirmada é que a Série B seguirá com partidas normalmente durante a Copa do Mundo, marcada para ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho deste ano. A decisão indica que o calendário do torneio não sofrerá paralisação, mesmo durante o principal evento do futebol mundial.

A temporada da segunda divisão nacional terá início em 21 de março e seguirá até 28 de novembro, data prevista para o encerramento da competição. Com a introdução do playoff, a expectativa é de que o campeonato ganhe um desfecho mais dramático e disputado, com confrontos diretos valendo acesso na fase final.