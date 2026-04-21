Tadeu Schmidt relembra irmão Oscar e se emociona ao falar de infância, legado e perda

247 – O apresentador Tadeu Schmidt protagonizou um momento de forte emoção ao relembrar a relação com seu irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, em entrevista exibida no YouTube. No depoimento, ele compartilha memórias da infância, fala sobre o vínculo construído ao longo da vida e revela a dificuldade em lidar com a perda, em um relato marcado por sensibilidade e afeto.

Durante a conversa, Tadeu resgata lembranças que moldaram sua trajetória pessoal e afetiva, sempre com o irmão mais velho como figura central. "A minha história toda tem lembranças de Oscar, né? Essa história foi concluída e é muito triste", afirmou, evidenciando o impacto emocional da perda.

Dor da perda e lembranças da infância

O apresentador não esconde a dificuldade em lidar com a morte e fala de forma direta sobre seus sentimentos. "Eu não lido muito bem com a morte não. Eu lido muito mal com a morte. Eu odeio a morte", declarou, em um dos trechos mais marcantes da entrevista.

Tadeu também descreve a imagem afetiva que guarda do irmão desde a infância. "A imagem que eu tenho de nós dois, eu sou sempre o bebezinho, eu sou sempre a criancinha que o irmão mais velho tá cuidando, que o irmão mais velho tá brincando", disse, ao comentar fotos antigas exibidas durante a conversa.

Essa memória afetiva, segundo ele, permanece como a principal representação de Oscar em sua vida. "Essa é a imagem que eu tenho do Oscar", completou.

Relação que amadureceu com o tempo

Apesar das lembranças marcantes da infância, Tadeu explicou que a relação entre os dois ganhou novas dimensões na vida adulta. "Eu passei a ser irmão mesmo dele depois que eu me tornei adulto, saindo para jantar e batendo papo e tal", contou.

Ainda assim, ele reforça que a figura do irmão protetor e presente na infância continua sendo a mais forte em sua memória. Além disso, chamou atenção para as semelhanças entre os dois. "O que parece mais não é nem a fisionomia, é o jeito. Tem umas coisas que quando eu vejo uma imagem minha me movimentando ou falando, é impressionante como é parecido", afirmou.

O herói dentro de casa

Ao falar sobre a trajetória esportiva de Oscar, considerado um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, Tadeu destacou o impacto que o irmão teve em sua vida pessoal.

Ele relembrou especialmente o período que antecedeu os Jogos Pan-Americanos de 1987, quando acompanhava de perto a rotina de treinos. "Ele saía para correr... e eu ia de bicicleta com ele. Eu tinha 12 para 13 anos e a gente ia conversando", recordou.

Naquele momento, segundo Tadeu, o clima era de descrença em relação à seleção brasileira. "Os caras falavam assim: 'Putz, a gente vai para esse Pan, vai perder pros Estados Unidos de novo e vai ganhar medalha de prata'", contou.

O jogo histórico de 1987

Para o apresentador, o momento mais marcante da carreira de Oscar não deixa dúvidas: a histórica vitória sobre os Estados Unidos no Pan de 1987. "É esse, sem dúvida nenhuma", afirmou.

Ele relembrou a expectativa antes da final e como o cenário parecia previsível. "Eu já falando: pois é, a gente vai pra final e vai perder pros Estados Unidos na final", disse.

No entanto, o desfecho foi surpreendente e entrou para a história do esporte brasileiro. "Aí fomos pra final e foi o jogo mais extraordinário do mundo", completou, exaltando a conquista que consagrou Oscar como um dos maiores atletas do país.

Legado de Oscar e impacto na vida de Tadeu

Ao longo da entrevista, fica evidente que Oscar não foi apenas um ídolo nacional, mas também uma referência pessoal profunda para Tadeu Schmidt. A combinação entre admiração, convivência e laços familiares construiu uma relação marcada por respeito e carinho.

O relato do apresentador revela não apenas a grandeza esportiva de Oscar, mas também o papel fundamental que ele desempenhou dentro de casa — como irmão, exemplo e, nas palavras de Tadeu, um verdadeiro herói.