Tadeu Schmidt chora no BBB 26 após morte do irmão

247 - O apresentador Tadeu Schmidt protagonizou um momento de forte emoção ao comandar o BBB 26 poucas horas após a morte de seu irmão, na sexta-feira (17), o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, ao abrir a edição ao vivo do reality show da TV Globo e explicar ao público sua decisão de seguir trabalhando em meio ao luto.

O apresentador fez uma homenagem ao irmão logo no início do programa e não conteve as lágrimas ao falar sobre a perda e a importância de Oscar em sua vida pessoal e profissional.

Homenagem e emoção ao vivo

Durante a abertura do programa, Tadeu Schmidt destacou a admiração que sempre teve pelo irmão e explicou por que optou por cumprir seu compromisso profissional mesmo diante da dor.

“Hoje é um dia difícil. Hoje demos adeus ao meu irmão Oscar. Mas eu fiz questão de estar aqui. Ele é o meu maior ídolo e sempre foi referência em tudo, principalmente no que diz respeito à profissão”, afirmou o apresentador.

Visivelmente emocionado, ele também pediu compreensão ao público pela sua condição naquele momento. “Eu fiz questão de estar aqui hoje. Eu vou me recuperar. Hoje é um dia importante e eu estou aqui para o jogo. Peço desculpas se eu não tiver aquela energia de sempre. Hoje a gente vai conhecer o primeiro finalista de 2026”, declarou.

Tributo nas redes sociais

Além da homenagem ao vivo, Tadeu também utilizou suas redes sociais para prestar tributo ao irmão, compartilhando imagens e mensagens sobre a trajetória de Oscar Schmidt. “Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz”, escreveu.