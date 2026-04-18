Saiba quem foi Oscar Schmidt e quais foram os maiores feitos de sua carreira

247 – O Brasil se despede de um de seus maiores ícones esportivos. Oscar Daniel Bezerra Schmidt, conhecido mundialmente como “Mão Santa”, morreu no dia 17 de abril, deixando um legado monumental no basquete e na cultura esportiva brasileira.

Considerado um dos maiores jogadores da história fora da NBA, Oscar construiu uma carreira marcada por talento extraordinário, feitos históricos e uma dedicação inabalável à seleção brasileira.

O maior pontuador da história do basquete

Oscar Schmidt entrou para a história como o maior pontuador de todos os tempos do basquete mundial, com impressionantes 49.737 pontos ao longo da carreira — número que supera até mesmo lendas da NBA. Seu arremesso preciso, especialmente de longa distância, tornou-se sua marca registrada e lhe rendeu o apelido de “Mão Santa”.

A consistência de Oscar era extraordinária. Ele não apenas pontuava muito, mas fazia isso com regularidade por décadas, atuando em alto nível até os 45 anos — algo raríssimo no esporte de elite.

Lealdade à seleção brasileira

Se há um traço que define Oscar Schmidt além do talento, é sua fidelidade à seleção brasileira. Ele defendeu o Brasil em cinco Jogos Olímpicos consecutivos (1980, 1984, 1988, 1992 e 1996), tornando-se um símbolo de compromisso com o país.

Seu desempenho olímpico também é histórico: Oscar é o maior cestinha da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos marcados.

O momento mais emblemático de sua carreira com a seleção ocorreu nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na ocasião, o Brasil derrotou os Estados Unidos — até então invictos em casa — em uma vitória histórica. Oscar foi o grande protagonista da partida, marcando 46 pontos e liderando uma das maiores façanhas do esporte brasileiro.

A escolha que marcou sua carreira

Oscar Schmidt teve a oportunidade de jogar na NBA. Em 1984, foi draftado pelo New Jersey Nets. No entanto, recusou a proposta para continuar defendendo a seleção brasileira.

Na época, jogadores da NBA não podiam atuar por suas seleções nacionais em competições internacionais. Fiel ao Brasil, Oscar optou por seguir sua carreira na Europa e no basquete nacional, uma decisão que reforçou sua imagem de patriotismo e compromisso.

Carreira internacional brilhante

Mesmo fora da NBA, Oscar teve uma carreira internacional extremamente vitoriosa. Atuou em clubes da Itália e da Espanha, onde se tornou um dos maiores nomes do basquete europeu.

Na Itália, brilhou por equipes como Caserta e Pavia, sendo diversas vezes o cestinha do campeonato. Sua capacidade de decidir jogos e pontuar em momentos decisivos o transformou em ídolo também no cenário internacional.

No Brasil, defendeu clubes como Sírio, Corinthians e Flamengo, contribuindo para o crescimento e popularização do basquete no país.

Reconhecimento mundial

O talento de Oscar Schmidt foi reconhecido globalmente. Em 2013, ele foi incluído no Hall da Fama do Basquete (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame), a mais alta honraria do esporte.

A entrada no Hall da Fama consolidou sua posição entre os maiores jogadores de todos os tempos, ao lado de nomes lendários do basquete mundial.

Um legado que vai além das quadras

Oscar não foi apenas um jogador extraordinário. Ele se tornou um símbolo de dedicação, disciplina e paixão pelo esporte. Sua postura, seu carisma e sua entrega ajudaram a popularizar o basquete no Brasil, inspirando gerações de atletas.

Mesmo após o fim da carreira, continuou sendo uma figura ativa no esporte, participando de eventos, palestras e iniciativas de incentivo ao basquete.

Despedida de uma lenda

A morte de Oscar Schmidt encerra um capítulo fundamental da história do esporte brasileiro. Seu legado, no entanto, permanece vivo — nos recordes que estabeleceu, nas conquistas que liderou e na memória de milhões de brasileiros que vibraram com seus arremessos.

Oscar foi mais do que um atleta. Foi um símbolo nacional. Um nome que atravessou gerações e que continuará sendo lembrado como um dos maiores da história do esporte mundial.