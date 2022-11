Teve até pedido de casamento: veja reações dos brasileiros convocados para a Copa de 2022

Técnico Tite revelou os 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo e alguns dos jogadores divulgaram suas reações do momento em que foram convocados edit

247 - A lista dos 26 jogadores convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 foi divulgada nesta segunda-feira (7). Após o anúncio, alguns dos jogadores escolhidos publicaram vídeos mostrando suas reações no momento em que souberam que representarão o país no mais importante torneio de futebol do mundo.

Pedro, do Flamengo, até mesmo pediu a namorada em casamento depois de comemorar a convocação (confira mais abaixo).

Veja as reações dos jogadores da Seleção com a convocação para a Copa

Richarlison (Tottenham-ING):

Pedro (Flamengo):





Everton Ribeiro (Flamengo):

Neymar (PSG-FRA):

Bruno Guimarães (Newcastle United-ING):





