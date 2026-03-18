Venezuela derrota EUA e é campeã mundial de Beisebol

247 - A Venezuela escreveu um capítulo histórico no esporte ao derrotar os Estados Unidos por 3 a 2 e conquistar, pela primeira vez, o título do Clássico Mundial de Beisebol. A decisão, disputada no LoanDepot Park, em Miami, foi marcada por equilíbrio até o último lance, quando a equipe sul-americana confirmou a virada decisiva na nona entrada.

Segundo a Telesur, a vitória venezuelana representa o ponto mais alto da trajetória do país na competição, coroando uma campanha marcada por superação e consistência.

O confronto decisivo foi resolvido no momento mais tenso da partida. Na nona entrada, Eugenio Suárez rebateu uma dupla diante do arremessador Garrett Whitlock, garantindo a corrida que definiu o placar e selou o triunfo venezuelano. A partir daí, o fechador Daniel Palencia assumiu o controle e eliminou os últimos rebatedores — dois deles por strikeout — para assegurar o título.

A equipe comandada por Omar López chegou à final embalada por uma campanha sólida, incluindo uma virada emocionante sobre a Itália nas semifinais. Diante dos Estados Unidos, campeões em 2017 e vice em 2023, os venezuelanos demonstraram eficiência ofensiva e força no montinho.

O placar começou a ser construído na terceira entrada. Uma sequência que incluiu rebatida simples de Salvador Pérez, um arremesso descontrolado e um fly de sacrifício de Maikel García colocou a Venezuela em vantagem. Na quinta entrada, Wilyer Abreu ampliou com um home run logo no primeiro arremesso do pitcher Nolan McLean, aumentando a pressão sobre os norte-americanos.

O desempenho do arremessador Eduardo Rodríguez também foi decisivo. Em quatro entradas e um terço, ele cedeu apenas uma rebatida e eliminou quatro adversários por strikeout, contribuindo para conter o ataque rival em boa parte do jogo.

Os Estados Unidos reagiram apenas na oitava entrada, quando Bryce Harper conectou um home run de duas corridas contra Andrés Machado, empatando a partida e reacendendo a disputa. Ainda assim, a resposta venezuelana veio rapidamente no inning seguinte, consolidando o triunfo.

A conquista marca a primeira vez que a Venezuela levanta o troféu do Clássico Mundial de Beisebol, encerrando uma trajetória de décadas em busca de protagonismo internacional na modalidade.

A vitória desencadeou celebrações entre jogadores e torcedores, simbolizando não apenas um título esportivo, mas também um marco para o beisebol venezuelano, que passa a integrar o seleto grupo de campeões do torneio.