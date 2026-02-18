Vini Jr denuncia racismo em jogo da Champions e chama agressor de “covarde”

247 - Vinícius Júnior voltou a denunciar um episódio de racismo no futebol europeu após a vitória do Real Madrid sobre o Benfica, no jogo de ida dos playoffs classificatórios da Champions League. Autor do único gol da partida, o brasileiro acusou o meia argentino Prestianni de ter feito ofensas racistas durante uma discussão em campo, o que provocou a paralisação do jogo e a aplicação do protocolo antirracismo, informa a CNN.

A arbitragem chegou a interromper a partida por cerca de 10 minutos, mas nenhuma medida efetiva foi tomada. Segundo a reportagem, Prestianni cobriu a boca enquanto falava com Vinícius, o que teria dificultado a identificação do que foi dito.

Após o apito final, Vinícius se manifestou com indignação nas redes sociais e fez duras críticas à falta de punição. Em publicação no Instagram, o atacante apontou que os racistas se escondem e ainda contam com proteção.

“Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, tem a obrigação de punir”, escreveu o jogador.

O brasileiro também afirmou que a situação não é novidade em sua vida e destacou que o episódio acabou desviando o foco da vitória do Real Madrid em um confronto decisivo. Ele ainda citou que recebeu cartão amarelo após comemorar o gol, sem compreender o motivo.

“Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal-executado e que de nada serviu”, completou.

Vinícius lamentou que o episódio tenha tomado conta do noticiário e reforçou que preferia que a repercussão estivesse centrada no desempenho do Real Madrid e na vantagem conquistada na disputa por vaga na fase seguinte da competição europeia.

“Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário”, declarou.