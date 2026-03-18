Vorcaro cita terreno de Neymar ao defender compra de mansão nos EUA

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro utilizou a compra de um terreno em Miami pelo jogador Neymar como referência para justificar a aquisição de sua própria mansão nos Estados Unidos. As informações constam em mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) e reveladas pelo site Metrópoles.

Na conversa, datada de 29 de outubro de 2024, Vorcaro compartilha com sua então namorada, Martha Graeff, uma reportagem do jornal norte-americano especializado em mercado imobiliário The Real Deal sobre a compra de um terreno pelo atleta brasileiro, avaliado em cerca de US$ 26 milhões (aproximadamente R$ 135 milhões). Em seguida, ele faz uma avaliação positiva sobre o próprio negócio: “Nós compramos bem demais a casa”.

Ao longo da troca de mensagens, Graeff questiona detalhes do imóvel citado. Vorcaro esclarece que se tratava de “um lote”, localizado de frente para outras residências e com cerca de “140 pés de waterfront”, o que equivale a aproximadamente 42 metros de frente para o mar. Em outro momento, ao ser perguntado se toda a documentação da casa já havia sido assinada, ele responde de forma direta: “Sim”.

O terreno adquirido por Neymar está localizado em Bal Harbour, uma das áreas mais valorizadas da Flórida, e possui cerca de 2.300 metros quadrados, com acesso direto a um canal navegável. A construção da residência está prevista para começar em abril de 2026, com conclusão estimada para o final de 2027.

As mensagens analisadas pela PF fazem parte de um conjunto de provas reunidas na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga possíveis manobras para ocultação de patrimônio. Um dos principais pontos apurados envolve a transferência de bens de Vorcaro para pessoas próximas, incluindo a então noiva Martha Graeff.

Entre os imóveis sob investigação está uma mansão avaliada em aproximadamente R$ 450 milhões, situada em uma região próxima ao terreno adquirido por Neymar, em Miami. De acordo com informações do The Real Deal, o imóvel foi construído em 2008 e passou por ampliação em 2017, totalizando cerca de 1.905 metros quadrados, localizado no condomínio fechado Bay Point.

Outro ativo relevante mencionado na investigação é uma cobertura de quase mil metros quadrados em Sunny Isles Beach, também na Flórida. O imóvel foi adquirido por Vorcaro em julho de 2021 por US$ 27 milhões (cerca de R$ 139,4 milhões à época) e posteriormente transferido para sua ex-mulher, Fabíola de Almeida Macedo Vorcaro. Na declaração de Imposto de Renda de 2024, o bem foi avaliado em R$ 180.462.000,00.

Na decisão que autorizou a prisão de Vorcaro, o ministro André Mendonça apontou a existência de indícios de um possível esquema criminoso, que pode envolver integrantes da alta cúpula de órgãos governamentais. As investigações seguem em andamento e buscam esclarecer a origem dos recursos utilizados nas aquisições, bem como eventuais tentativas de ocultação patrimonial.