Escola Superior das Forças de Segurança de Macau se consolida como referência em formação policial e segurança pública Instituição criada em 1988 oferece cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento para preparar profissionais altamente qualificados em policiamento

247 – A Escola Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM), fundada em 4 de julho de 1988, tornou-se uma das principais instituições públicas de ensino superior dedicadas à segurança pública na Ásia. Submetida à tutela da Secretaria para a Segurança, a escola desempenha um papel central na formação de agentes e quadros especializados para as diversas forças de segurança do território.

Formação superior em áreas estratégicas da segurança pública

A ESFSM oferece cursos de licenciatura em três áreas fundamentais para a estrutura de segurança de Macau:

Ciências Policiais

Engenharia de Proteção e Segurança

Segurança Prisional

Além disso, a instituição ministra cursos de formação para ingresso nas principais forças do território:

Corpo de Polícia de Segurança Pública

Corpo de Bombeiros

Serviços de Alfândega

Direção dos Serviços Correccionais

A escola também organiza programas de aperfeiçoamento, reciclagem e especialização destinados a profissionais já integrados nas forças de segurança, garantindo atualização contínua e capacidade de resposta às novas exigências sociais.

No âmbito acadêmico, oferece mestrados e doutoramentos, permitindo que os agentes elevem sua qualificação técnica e científica ao longo da carreira.

Produção científica voltada ao policiamento moderno

A instituição destaca-se por incentivar a reflexão teórica e o desenvolvimento de um pensamento crítico dentro das forças de segurança. Duas publicações acadêmicas desempenham um papel central nesse processo.

Revista “Polícia de Macau” – criada em 2016

Lançada em 4 de julho de 2016, a revista foi criada com o objetivo de:

estimular o estudo de modelos modernos de policiamento

promover a cultura policial contemporânea

incentivar a autoaprendizagem e o aperfeiçoamento contínuo

fomentar uma atmosfera de debate racional, inovação e reforma

Até o momento, já foram publicadas 19 edições, consolidando a revista como um espaço permanente para reflexão e desenvolvimento profissional.

Revista das Ciências Policiais de Macau – criada em 2022

Com o avanço das exigências da segurança pública, a instituição lançou, em abril de 2022, uma segunda publicação focada em estudos teóricos e culturais, reunindo artigos sobre:

Teoria Policial

Cultura Policial

Voz Policial

O caráter mais acadêmico da revista fortalece a profissionalização e o pensamento científico no setor. Já foram publicados sete números até a presente data.

Forte compromisso com a modernização das forças de segurança

A ESFSM cumpre a missão de acompanhar as transformações sociais e as novas demandas em segurança pública, preparando profissionais para lidar com cenários complexos que envolvem:

prevenção e combate ao crime

gestão de emergências

proteção civil

inteligência e análise de riscos

administração penitenciária

engenharia de segurança

A combinação de formação superior, prática intensiva e reflexão acadêmica faz da escola uma das instituições mais completas da região na área de segurança pública.

Cooperação internacional: potencial para o Brasil

Embora atualmente não existam disciplinas específicas para o Brasil, nem professores ou estudantes brasileiros, a estrutura da ESFSM abre espaço para futuras cooperações em temas como:

policiamento comunitário

gestão de desastres

formação de bombeiros

segurança prisional

engenharia de proteção

modernização institucional

O intercâmbio acadêmico e profissional entre Macau e Brasil poderia fortalecer práticas de segurança baseadas em evidências, inovação e cultura organizacional moderna.

Uma instituição voltada à excelência e à segurança da sociedade

Ao longo de quase quatro décadas, a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau consolidou-se como pilar essencial para a formação de agentes preparados, capacitados e alinhados às práticas contemporâneas de segurança pública.

Com produção científica ativa, programas avançados e compromisso com a modernização constante, a instituição permanece como referência regional para quem busca excelência acadêmica e profissional na área da segurança.

