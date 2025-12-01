Escola Superior das Forças de Segurança de Macau se consolida como referência em formação policial e segurança pública
Instituição criada em 1988 oferece cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento para preparar profissionais altamente qualificados em policiamento
247 – A Escola Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM), fundada em 4 de julho de 1988, tornou-se uma das principais instituições públicas de ensino superior dedicadas à segurança pública na Ásia. Submetida à tutela da Secretaria para a Segurança, a escola desempenha um papel central na formação de agentes e quadros especializados para as diversas forças de segurança do território.
Formação superior em áreas estratégicas da segurança pública
A ESFSM oferece cursos de licenciatura em três áreas fundamentais para a estrutura de segurança de Macau:
- Ciências Policiais
- Engenharia de Proteção e Segurança
- Segurança Prisional
Além disso, a instituição ministra cursos de formação para ingresso nas principais forças do território:
- Corpo de Polícia de Segurança Pública
- Corpo de Bombeiros
- Serviços de Alfândega
- Direção dos Serviços Correccionais
A escola também organiza programas de aperfeiçoamento, reciclagem e especialização destinados a profissionais já integrados nas forças de segurança, garantindo atualização contínua e capacidade de resposta às novas exigências sociais.
No âmbito acadêmico, oferece mestrados e doutoramentos, permitindo que os agentes elevem sua qualificação técnica e científica ao longo da carreira.
Produção científica voltada ao policiamento moderno
A instituição destaca-se por incentivar a reflexão teórica e o desenvolvimento de um pensamento crítico dentro das forças de segurança. Duas publicações acadêmicas desempenham um papel central nesse processo.
Revista “Polícia de Macau” – criada em 2016
Lançada em 4 de julho de 2016, a revista foi criada com o objetivo de:
- estimular o estudo de modelos modernos de policiamento
- promover a cultura policial contemporânea
- incentivar a autoaprendizagem e o aperfeiçoamento contínuo
- fomentar uma atmosfera de debate racional, inovação e reforma
Até o momento, já foram publicadas 19 edições, consolidando a revista como um espaço permanente para reflexão e desenvolvimento profissional.
Revista das Ciências Policiais de Macau – criada em 2022
Com o avanço das exigências da segurança pública, a instituição lançou, em abril de 2022, uma segunda publicação focada em estudos teóricos e culturais, reunindo artigos sobre:
- Teoria Policial
- Cultura Policial
- Voz Policial
O caráter mais acadêmico da revista fortalece a profissionalização e o pensamento científico no setor. Já foram publicados sete números até a presente data.
Forte compromisso com a modernização das forças de segurança
A ESFSM cumpre a missão de acompanhar as transformações sociais e as novas demandas em segurança pública, preparando profissionais para lidar com cenários complexos que envolvem:
- prevenção e combate ao crime
- gestão de emergências
- proteção civil
- inteligência e análise de riscos
- administração penitenciária
- engenharia de segurança
A combinação de formação superior, prática intensiva e reflexão acadêmica faz da escola uma das instituições mais completas da região na área de segurança pública.
Cooperação internacional: potencial para o Brasil
Embora atualmente não existam disciplinas específicas para o Brasil, nem professores ou estudantes brasileiros, a estrutura da ESFSM abre espaço para futuras cooperações em temas como:
- policiamento comunitário
- gestão de desastres
- formação de bombeiros
- segurança prisional
- engenharia de proteção
- modernização institucional
O intercâmbio acadêmico e profissional entre Macau e Brasil poderia fortalecer práticas de segurança baseadas em evidências, inovação e cultura organizacional moderna.
Uma instituição voltada à excelência e à segurança da sociedade
Ao longo de quase quatro décadas, a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau consolidou-se como pilar essencial para a formação de agentes preparados, capacitados e alinhados às práticas contemporâneas de segurança pública.
Com produção científica ativa, programas avançados e compromisso com a modernização constante, a instituição permanece como referência regional para quem busca excelência acadêmica e profissional na área da segurança.