Logos Brasil 247

Estude em Macau

Sede do Instituto Milênio de Macau

Instituto Milênio de Macau se destaca como centro inovador na era digital e amplia oportunidades para estudantes estrangeiros

Fundado em 2001, o Milênio aposta na integração entre culturas chinesa e ocidental e na formação de talentos digitais

247 – O Instituto Milênio de Macau, fundado em agosto de 2001, consolidou-se como uma das instituições de ensino superior mais inovadoras da região. Privado, não lucrativo e reconhecido pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau e pelo Ministério da Educação da China, o Milênio oferece cursos de licenciatura, mestrado, doutoramento e grau de associado, distribuídos em dois campus — na China Civil Plaza e no Jardim Hung Fat, Taipa — além de uma base de pesquisa e desenvolvimento na Doca dos Pescadores.

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO ESTUDAR EM MACAU

Educação superior voltada para tecnologia, inovação e internacionalização

Com um DNA marcado pela internacionalização e pela cultura híbrida entre Oriente e Ocidente, o Milênio baseia sua estrutura acadêmica no conceito “digital +”.

A instituição organiza suas atividades em quatro áreas estratégicas:

  •  Tecnologia digital
  •  Economia digital
  •  Sociedade digital
  •  Humanidade digital

Para isso, o colégio desenvolveu uma arquitetura disciplinar inovadora, apoiada no modelo “base-hub”, que articula:

  •  áreas académicas
  •  currículos interdisciplinares
  •  plataformas de investigação
  •  formação de talentos digitais

Essa abordagem agrega modernidade ao ensino e estimula competências essenciais para o século XXI.

Sete plataformas e três bases para responder à era digital

Com foco no desenvolvimento tecnológico e cultural, o Milênio estruturou sete plataformas estratégicas, voltadas para:

  •  integração entre disciplinas
  •  formação de talentos digitais
  •  investigação científica
  •  inovação tecnológica
  •  cooperação internacional
  •  construção de futuros campus digitais
  •  fortalecimento das marcas distintivas da instituição

Paralelamente, criou três bases essenciais para:

  1.  Atração e formação de talentos digitais
  2.  Inovação em tecnologia digital e pesquisa aplicada
  3.  Integração cultural entre China e mundo ocidental

Essas iniciativas reforçam o compromisso da instituição com o pensamento crítico, a criatividade e a aprendizagem independente, incentivando os estudantes a explorar o desconhecido e abraçar a inovação.

Programas voltados ao Brasil: turismo, hotelaria e indústria do entretenimento

Entre os programas do Milênio, dois cursos são especialmente relevantes para o público brasileiro:

Licenciatura (4 anos)

  •  Gestão da Indústria do Turismo e Diversões*
    (proposta de mudança de nome para Gestão Hoteleira Inteligente)

Grau de Associado (2 anos)

  •  Gestão da Indústria do Turismo e Diversões*
    (com a mesma proposta de renomeação para Gestão Hoteleira Inteligente)

Esses programas têm características específicas que podem atrair estudantes internacionais:

  •  flexibilidade de horários (aulas em chinês/inglês, turnos diurnos e noturnos)
  •  aprendizagem prática, com estágios em hotéis de classe mundial
  •  expansão de horizontes internacionais, conectando Macau ao mercado global da hotelaria
  •  inscrição em dois semestres por ano, permitindo completar o curso mais rapidamente

Bolsas e oportunidades para estudantes estrangeiros

O Milênio oferece um pacote robusto de bolsas para estrangeiros que ingressarem no ano letivo 2026/2027. A bolsa pode incluir:

  •  isenção total de propinas
  •  cobertura total dos custos de alojamento

A partir do segundo ano, estudantes com desempenho excepcional podem continuar recebendo apoio financeiro.

As propinas anuais são de HKD 80.000, e o alojamento custa HKD 25.000 por 10 meses.

Admissão acessível e estrutura de apoio

Para ingressar, o estudante precisa comprovar:

  •  conclusão do Form 6
  •  ou 3º ano do ensino secundário
  •  ou Form 12 da educação primária
  •  ou equivalentes internacionais reconhecidos

Essa política de admissão facilita a entrada de estudantes estrangeiros que buscam formação rápida e acesso ao mercado asiático do turismo e da hotelaria.

Infraestrutura moderna distribuída por três espaços estratégicos

O Milênio opera em três locais principais:

  •  Campus da China Civil Plaza – centro administrativo e académico
  •  Campus do Jardim Hung Fat, Taipa – ambiente universitário em expansão
  •  Base de Pesquisa e Desenvolvimento na Doca dos Pescadores – polo tecnológico ligado à inovação digital

Além disso, o colégio oferece dormitórios para estudantes, reforçando o apoio à vida universitária.

Um instituto voltado para o futuro digital de Macau

O Instituto Milênio de Macau surge como uma instituição alinhada com o futuro da educação superior, valorizando tecnologia, inovação e integração cultural. Para estudantes brasileiros, oferece programas flexíveis, bolsas competitivas, formação prática em hotelaria e contato direto com um dos mercados turísticos mais dinâmicos do mundo.

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO ESTUDAR EM MACAU

Redação Brasil 247 avatar
Conteúdo postado por:
Redação Brasil 247

Tags