Universidade da Cidade de Macau se destaca em humanidades, ciências sociais e estudos lusófonos Instituição fundada em 1981 cresce, diversifica áreas de formação e consolida amplo reconhecimento internacional

247 – A Universidade da Cidade de Macau (CityU), fundada em 1981 como Universidade da Ásia Oriental e renomeada em 2011, tornou-se uma das instituições mais dinâmicas de Macau e referência regional em ciências sociais, turismo, estudos lusófonos, inovação, saúde e tecnologias. Com quase 13 mil estudantes distribuídos em mais de 40 programas ministrados em chinês e inglês, a CityU amplia sua presença internacional e passa a atrair maior interesse de estudantes brasileiros.

Crescimento contínuo e oferta académica diversificada

A CityU reúne 11 unidades académicas, incluindo faculdades e institutos que cobrem áreas essenciais para a sociedade contemporânea. Entre elas:

Ciências Empresariais

Ciência de Dados

Finanças

Ciências Humanas e Sociais

Ciências de Saúde e Bem-Estar

Inovação e Design

Turismo Internacional e Gestão

Educação

Direito

Instituto de Estudos sobre os Países de Língua Portuguesa

Instituto de Desenvolvimento Urbano e Sustentável

A universidade oferece 12 cursos de licenciatura, 22 de mestrado e 15 de doutoramento, destacando-se como uma das mais completas instituições de ensino superior de Macau.

Excelência internacional em turismo e liderança global em ciências sociais

A CityU mantém trajetória consistente de qualificação acadêmica e reconhecimentos internacionais. Pelos “Essential Science Indicators” (ESI), a universidade posicionou-se entre o topo de 1% mundial na categoria “Ciências Sociais Gerais”, consolidando a força da instituição em humanidades e ciências sociais.

A CityU também se destaca como pioneira na obtenção de certificações internacionais em turismo. Os cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento em Gestão de Turismo receberam a prestigiosa certificação UNWTO TedQual, atribuída pela Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas.

Além disso, o curso de Gestão de Turismo e Lazer figura no topo global do ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2024, ocupando posição entre 51.º e 75.º, dentro do grupo das melhores formações mundiais em turismo.

Esses resultados fortalecem o prestígio internacional da CityU e reforçam o potencial da instituição como destino para estudantes e pesquisadores brasileiros ligados ao turismo, gestão de eventos, economia, urbanismo e ciências sociais.

Instituto de Estudos sobre os Países de Língua Portuguesa: ponte direta entre Macau e Brasil

Criado em 2013, o Instituto de Estudos sobre os Países de Língua Portuguesa é um dos destaques da CityU — e uma porta de entrada estratégica para brasileiros no ensino superior asiático.

O instituto:

oferece mestrado e doutoramento focados nos Países de Língua Portuguesa

focados nos Países de Língua Portuguesa trabalha com investigação sistemática nas áreas de relações internacionais e estudos regionais

mantém forte produção académica e editorial

possui corpo docente altamente qualificado, com sólida experiência internacional

Trata-se do único programa de Macau dedicado à análise dos países lusófonos que não é voltado ao ensino de língua, e um dos três únicos do mundo com esse perfil.

Para estudantes brasileiros, é uma oportunidade para estudar temas como diplomacia, história, economia, cultura e políticas públicas do Brasil e de outros países lusófonos em ambiente multicultural e estratégico.

Cursos internacionais em inglês e português

Além dos programas voltados ao universo lusófono, a CityU oferece diversos cursos em inglês nas áreas de:

Gestão de Empresas

Economia Aplicada

Turismo Internacional e Gestão Hoteleira

Ciências Informáticas

Linguística Aplicada

A universidade também disponibiliza licenciatura em Português, ministrada em português, fortalecendo a formação de estudantes que desejam atuar entre a Ásia e o espaço lusófono.

Vida acadêmica na Universidade da Cidade de Macau (Photo: Divulgação) Divulgação

Um ambiente acadêmico que favorece a internacionalização

Com quase 13 mil estudantes, cursos altamente competitivos e forte integração entre ensino e investigação, a CityU oferece:

corpo docente qualificado

programas alinhados às necessidades globais

estrutura acadêmica moderna

inserção internacional crescente

destaque em rankings científicos e de turismo

ambiente multicultural, especialmente relevante para falantes de português

Para o estudante brasileiro, a CityU representa uma oportunidade sólida de formação internacional, com foco direto nas relações entre Macau, China e Países de Língua Portuguesa.

