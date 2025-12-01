Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau se projeta como centro de excelência na Ásia e amplia oferta para brasileiros Universidade de Macau destaca avanços em investigação científica, acreditação internacional, cursos em português e integração com o universo lusófono

247 – A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), fundada no ano 2000, consolidou-se em pouco mais de duas décadas como a maior universidade abrangente da região, tanto em número de estudantes quanto em diversidade acadêmica. Com um campus moderno de 210 mil metros quadrados na Ilha da Taipa, a instituição tornou-se referência em ensino, investigação científica e internacionalização — e passa a representar uma oportunidade relevante também para estudantes brasileiros.

Crescimento rápido e reconhecimento internacional

A MUST adota uma política que valoriza simultaneamente o ensino e a investigação, perseguindo a excelência em todas as áreas.

Em maio de 2022, tornou-se a primeira universidade de Macau a obter a Acreditação Institucional da Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), do Reino Unido — uma certificação que reforça sua credibilidade global.

O campus destaca-se pela infraestrutura de ponta, acessibilidade e ambiente favorável à prática científica, reunindo estudantes de Macau, da China continental, de países lusófonos e de diversas regiões da Ásia e da Europa.

Uma oferta académica ampla e diversificada

A MUST reúne faculdades e departamentos que cobrem praticamente todas as áreas do conhecimento. Entre eles:

Faculdade de Engenharia Inovadora

Divisão de Medicina

Faculdade de Gestão de Empresas

Faculdade de Direito

Faculdade de Hotelaria e Gestão do Turismo

Faculdade de Humanidades e Artes

Faculdade de Estudos Internacionais

Faculdade de Artes Liberais

Departamento de Educação Holística

Esses programas abrangem áreas como Letras, Ciências, Saúde, Farmácia, Direito, Engenharia, Gestão, Turismo, Comunicação, Artes e Línguas — incluindo algumas disciplinas lecionadas em português e espanhol.

Para estudantes brasileiros, essa diversidade acadêmica significa acesso à formação de alto nível em áreas estratégicas e com forte ligação à Ásia e ao mundo lusófono.

Avanços científicos: patentes, publicações e plataformas nacionais

A MUST vem ampliando de forma significativa sua capacidade científica. Todos os anos, assume cerca de 350 projetos de investigação nacionais e regionais.

A produção acadêmica ultrapassa 2.000 artigos por ano em revistas indexadas no SCI e no SSCI, com mais de 60% publicados em periódicos de primeiro quartil, como Cell, Science e Nature.

A universidade já acumulou mais de 530 patentes nacionais e internacionais. Em 2024, 60 académicos da MUST foram incluídos na prestigiada lista dos “World’s Top 2% Scientists”, da Universidade de Stanford.

A instituição conta com cinco plataformas nacionais de investigação, dedicadas a:

medicina tradicional chinesa

ciência lunar e planetária

ecossistemas costeiros

estudos históricos

saúde pública

E mantém mais de 20 centros de investigação, com estudos estratégicos e interdisciplinares.

Também criou o Instituto de Investigação Científica de Zhuhai e o Centro de Inovação e Tecnologia em Hengqin, fortalecendo projetos aplicados em:

inteligência artificial

biofarmacêutica

saúde

novos materiais

aplicações espaciais

modernização da medicina tradicional chinesa

Essas iniciativas reforçam a integração entre Macau, a Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau e o mercado global.

Relação com o Brasil: cursos especializados e certificação de proficiência

A Faculdade de Estudos Internacionais abriga um centro autorizado de exames do Celpe-Bras, realizado duas vezes por ano, o que facilita o intercâmbio acadêmico com o Brasil.

Para reforçar o conhecimento sobre cultura, história e língua do Brasil, a universidade oferece disciplinas específicas nos cursos de licenciatura e mestrado:

Licenciatura:

Língua e Cultura dos Países de Língua Portuguesa III – foco em história, cultura e fonética do português do Brasil

– foco em história, cultura e fonética do português do Brasil Português Avançado II – expressões linguísticas e variações brasileiras

– expressões linguísticas e variações brasileiras Português Avançado III – normas de escrita acadêmica em português do Brasil

Mestrado:

História e Cultura dos Países de Língua Portuguesa – investigação comparada com ênfase no Brasil

O quadro atual inclui 1 professor brasileiro (associado) e 5 estudantes brasileiros na graduação, o que evidencia o início de uma comunidade lusófona ativa dentro da universidade.

Campus da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (Photo: Divulgação)





Um destino estratégico para estudantes brasileiros

A MUST combina:

Acreditação internacional

Forte investigação científica

Cursos em português

Intercâmbio cultural com o Brasil

Infraestrutura de alto nível

Presença em rankings globais

Integração com a Grande Baía, uma das regiões mais inovadoras do mundo

Para estudantes brasileiros interessados em carreiras acadêmicas, tecnológicas, culturais ou ligadas ao mundo lusófono, a universidade surge como uma escolha estratégica, conectando o Brasil ao dinamismo científico e econômico da Ásia.

