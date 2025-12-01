Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau se projeta como centro de excelência na Ásia e amplia oferta para brasileiros
247 – A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), fundada no ano 2000, consolidou-se em pouco mais de duas décadas como a maior universidade abrangente da região, tanto em número de estudantes quanto em diversidade acadêmica. Com um campus moderno de 210 mil metros quadrados na Ilha da Taipa, a instituição tornou-se referência em ensino, investigação científica e internacionalização — e passa a representar uma oportunidade relevante também para estudantes brasileiros.
Crescimento rápido e reconhecimento internacional
A MUST adota uma política que valoriza simultaneamente o ensino e a investigação, perseguindo a excelência em todas as áreas.
Em maio de 2022, tornou-se a primeira universidade de Macau a obter a Acreditação Institucional da Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), do Reino Unido — uma certificação que reforça sua credibilidade global.
O campus destaca-se pela infraestrutura de ponta, acessibilidade e ambiente favorável à prática científica, reunindo estudantes de Macau, da China continental, de países lusófonos e de diversas regiões da Ásia e da Europa.
Uma oferta académica ampla e diversificada
A MUST reúne faculdades e departamentos que cobrem praticamente todas as áreas do conhecimento. Entre eles:
- Faculdade de Engenharia Inovadora
- Divisão de Medicina
- Faculdade de Gestão de Empresas
- Faculdade de Direito
- Faculdade de Hotelaria e Gestão do Turismo
- Faculdade de Humanidades e Artes
- Faculdade de Estudos Internacionais
- Faculdade de Artes Liberais
- Departamento de Educação Holística
Esses programas abrangem áreas como Letras, Ciências, Saúde, Farmácia, Direito, Engenharia, Gestão, Turismo, Comunicação, Artes e Línguas — incluindo algumas disciplinas lecionadas em português e espanhol.
Para estudantes brasileiros, essa diversidade acadêmica significa acesso à formação de alto nível em áreas estratégicas e com forte ligação à Ásia e ao mundo lusófono.
Avanços científicos: patentes, publicações e plataformas nacionais
A MUST vem ampliando de forma significativa sua capacidade científica. Todos os anos, assume cerca de 350 projetos de investigação nacionais e regionais.
A produção acadêmica ultrapassa 2.000 artigos por ano em revistas indexadas no SCI e no SSCI, com mais de 60% publicados em periódicos de primeiro quartil, como Cell, Science e Nature.
A universidade já acumulou mais de 530 patentes nacionais e internacionais. Em 2024, 60 académicos da MUST foram incluídos na prestigiada lista dos “World’s Top 2% Scientists”, da Universidade de Stanford.
A instituição conta com cinco plataformas nacionais de investigação, dedicadas a:
- medicina tradicional chinesa
- ciência lunar e planetária
- ecossistemas costeiros
- estudos históricos
- saúde pública
E mantém mais de 20 centros de investigação, com estudos estratégicos e interdisciplinares.
Também criou o Instituto de Investigação Científica de Zhuhai e o Centro de Inovação e Tecnologia em Hengqin, fortalecendo projetos aplicados em:
- inteligência artificial
- biofarmacêutica
- saúde
- novos materiais
- aplicações espaciais
- modernização da medicina tradicional chinesa
Essas iniciativas reforçam a integração entre Macau, a Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau e o mercado global.
Relação com o Brasil: cursos especializados e certificação de proficiência
A Faculdade de Estudos Internacionais abriga um centro autorizado de exames do Celpe-Bras, realizado duas vezes por ano, o que facilita o intercâmbio acadêmico com o Brasil.
Para reforçar o conhecimento sobre cultura, história e língua do Brasil, a universidade oferece disciplinas específicas nos cursos de licenciatura e mestrado:
Licenciatura:
- Língua e Cultura dos Países de Língua Portuguesa III – foco em história, cultura e fonética do português do Brasil
- Português Avançado II – expressões linguísticas e variações brasileiras
- Português Avançado III – normas de escrita acadêmica em português do Brasil
Mestrado:
- História e Cultura dos Países de Língua Portuguesa – investigação comparada com ênfase no Brasil
O quadro atual inclui 1 professor brasileiro (associado) e 5 estudantes brasileiros na graduação, o que evidencia o início de uma comunidade lusófona ativa dentro da universidade.
Um destino estratégico para estudantes brasileiros
A MUST combina:
- Acreditação internacional
- Forte investigação científica
- Cursos em português
- Intercâmbio cultural com o Brasil
- Infraestrutura de alto nível
- Presença em rankings globais
- Integração com a Grande Baía, uma das regiões mais inovadoras do mundo
Para estudantes brasileiros interessados em carreiras acadêmicas, tecnológicas, culturais ou ligadas ao mundo lusófono, a universidade surge como uma escolha estratégica, conectando o Brasil ao dinamismo científico e econômico da Ásia.