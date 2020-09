O autoconhecimento é fundamental para entender e transformar padrões de comportamento. Conheça 5 dicas para trabalhar o autoconhecimento.

Saber o que te motiva, como você reage frente a uma situação e o que te deixa chateado são itens diretamente relacionados ao autoconhecimento. Ter mais conhecimento sobre si mesmo é fundamental para lidar com diferentes aspectos da vida, colaborando para o equilíbrio mental.

Quer conhecer técnicas simples para aplicar na sua vida? Confira 5 dicas para trabalhar o autoconhecimento.

Tenha a mente aberta

No processo de autoconhecimento existem várias técnicas que podem ser aplicadas. Terapia, yoga, leitura e meditação são algumas possibilidades para quem quer ter mais conhecimento de si mesmo. Mas para ter o melhor aproveitamento, permita-se mergulhar de cabeça em cada proposta.

Ao manter a mente aberta para experimentar diferentes técnicas de autoconhecimento você se permite não só verificar se algo funciona, mas entender o que é mais adequado para o seu perfil.

Um bom exemplo está na análise do mapa astral, que é vista por muitos de forma pejorativa. Entretanto, se você tiver uma postura aberta sobre o tema, pode descobrir que o horóscopo explica padrões de comportamento que você, até então, não entendia.

Reserve um tempo para você mesmo

Com tantos afazeres em nosso dia a dia, não é difícil que a rotina se torne extremamente pesada. Mas como você poderá trabalhar o autoconhecimento se não tem tempo para si mesmo?

Por isso, tente reservar algumas horas por semana para curtir sua própria companhia. Nesse momento, se esforce para ficar desconectada do mundo, sem redes sociais ou a televisão ligada no noticiário.

Você pode ler um livro, fazer exercícios leves, assistir uma série ou mesmo praticar o silêncio contemplativo, deixando que as vozes internas dialoguem entre si. Tenha certeza de que, a cada minuto reservado para você, o autoconhecimento só aumenta.

Conheça os aspectos da sua saúde física e mental

Qual foi a última vez que você fez uma bateria de exames? Você sabe se os seus hormônios estão sendo produzidos na medida certa? E a saúde da sua mente, como está?

O corpo e a mente são as únicas ferramentas que temos para lidar com as mais diversas situações. Por isso mesmo, é fundamental cuidar e conhecer todos os detalhes do nosso organismo.

Para ter resultados ainda melhores neste processo, vale tirar algum tempo para investigar sua saúde, com um médico de confiança. De acordo com a Smartia, alguns planos de saúde completos contam com a cobertura para diferentes tipos de exames, o que pode ser um agente facilitador no processo de entendimento.

Tire os pensamentos da cabeça e coloque no papel

Existem pesquisas completas que mostram que escrever é uma das melhores formas de organização mental que o ser humano desenvolveu. Não é à toa que muitos psicólogos utilizam o diário como uma ferramenta de tratatamento.

Assim, a dica é escrever quando tiver alguma ideia ou pensamento que chame sua atenção. Além de permitir estabelecer uma certa ordem cerebral, ao escrever você ativa o subconsciente, e pode até conseguir respostas que estavam esquecidas.

E se você não gosta de escrever no papel, não tem problema! Os aplicativos de smartphone estão aí para nos ajudar nesta tarefa.

Entenda o seu passado

Muito do que uma pessoa aprende ao longo da vida tem relação direta com as relações familiares. Afinal, aprendemos desde criança padrões de atitudes para as mais diversas situações.

Olhar para o seu passado no processo de autoconhecimento permite entender como sua visão de mundo foi construída e o quanto dela veio por experiência própria ou por influência de outros.

Quem quiser ir mais à fundo neste quesito pode buscar informações sobre seus antepassados distantes. Já existem empresas no mercado capazes de mapear o seu DNA e apresentar de onde você veio, o que pode ajudar a compreender determinados padrões que você apresenta.

Essas são algumas ferramentas que permitem trabalhar o autoconhecimento. Ao analisar a forma como você reage ao mundo, é possível encontrar as razões e tratar cada uma delas para melhorar aquilo que você não gosta tanto.

Se você está no processo de autoconhecimento, saiba que você não precisa acatar as dicas todas de uma só vez. Siga o seu ritmo e o seu tempo, evoluindo à medida que se sente confortável.

O autoconhecimento é um processo constante, sem prazo de validade e que faz toda a diferença para o equilíbrio mental. Certamente, poderá transformar o modo como você se relaciona consigo e com os outros.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.