A decisão do STJ que envolve a batalha judicial entre Luana Piovani e Neymar

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido apresentado por Luana Piovani para que Bruna Biancardi fosse ouvida no processo movido por Neymar contra a atriz. A decisão foi revelada pelo UOL, que acompanha o caso, e envolve a ação em que o jogado.

O pedido de oitiva de Biancardi foi apresentado pela defesa de Luana com o argumento de que seu depoimento poderia esclarecer detalhes da relação entre Neymar e a influenciadora, especialmente sobre supostas traições. A Justiça, porém, não considerou o depoimento necessário, afirmando que o tema não está mais no centro da disputa judicial.

Luana Piovani foi condenada pelo crime de injúria a quatro meses e quinze dias de detenção em regime aberto — pena posteriormente substituída por prestação de serviços comunitários. A acusação de difamação, no entanto, foi rejeitada pelo Judiciário. Para a Justiça, as falas da atriz sobre traição não configuraram crime, uma vez que Neymar fez um pedido público de desculpas a Bruna Biancardi e o episódio já havia sido amplamente tratado pela imprensa.

Foi justamente essa absolvição parcial que levou o STJ a barrar o depoimento da influenciadora. De acordo com a decisão, ouvir Biancardi não teria utilidade para o processo, já que sua fala trataria de temas superados pela própria decisão judicial: as supostas traições mencionadas por Luana como parte de sua defesa. Assim, o tribunal concluiu que não há pertinência entre o testemunho solicitado e as questões ainda discutidas nos autos.

Apesar da condenação por injúria, Luana Piovani segue recorrendo da decisão. O processo tramita sob segredo de Justiça, o que impede a divulgação de detalhes adicionais sobre os próximos passos da ação.

A disputa judicial entre a atriz e o jogador se arrasta desde que eles trocaram farpas públicas nas redes sociais, em meio à repercussão do relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi. No centro da controvérsia estão as declarações de Luana, que chamou o jogador de “mau-caráter” e comentou episódios de traição — afirmações que deram origem ao processo atualmente analisado pelo Judiciário.