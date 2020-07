Acuada, Lava Jato afirma que operação contra Serra reafirma “trabalho técnico, isento e sereno”

"Em um momento de incertezas, a força-tarefa Lava Jato de São Paulo reafirma seu compromisso com um trabalho técnico, isento e sereno", afirmou a operação, acuada por causa da Vaza Jato e dos atritos na relação com a PGR edit

247 - Em nota sobre a denúncia contra o senador José Serra (PSDB) e a filha dele, Verônica, a operação Lava Jato afirmou que "reafirma seu compromisso com um trabalho técnico, isento e sereno". "Em um momento de incertezas, a força-tarefa Lava Jato de São Paulo reafirma seu compromisso com um trabalho técnico, isento e sereno. As investigações seguem em sigilo", diz o texto.

A Lava Jato está acuada após a revelação de que ela fez uma cooperação ilegal com o FBI.

Também vale ressaltar que a operação está em divergências com a Procuradoria-Geral da República.

Promotores deixaram a PGR por discordâncias com a coordenadora do grupo, a subprocuradora Lindôra Maria de Araújo, uma das principais auxiliares de Augusto Aras, chefe do Ministério Público Federal.

