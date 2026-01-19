Air France se pronuncia após expulsar família baiana de voo (vídeo)

247 - A Air France esclareceu os motivos que levaram outro passageiro a ocupar um assento na Classe Executiva do voo AF562, que partiria de Paris–Charles de Gaulle com destino a Salvador, na Bahia, no dia 14 de janeiro. A companhia informou que a situação culminou na expulsão de quatro passageiros antes da decolagem, em razão de comportamento considerado inadequado pela tripulação.

Segundo a empresa, o episódio teve início ainda no portão de embarque. Um dos passageiros, que havia adquirido originalmente uma passagem na Premium Economy, foi informado de que um upgrade para a Classe Executiva, comprado no próprio dia da viagem, não poderia ser mantido. A justificativa apresentada pela Air France foi a inoperância de um dos assentos da cabine executiva, que precisou ser destinado a um cliente que havia adquirido a passagem nessa classe no momento da reserva.

De acordo com a prática usual do setor aéreo, a companhia explicou que, nesses casos, é aplicada uma lista de prioridade para definir eventuais downgrades. Clientes que compraram a passagem originalmente na Classe Executiva e possuem status mais elevado no programa de fidelidade tendem a ser preservados. A situação é semelhante a outros episódios recentes envolvendo companhias internacionais, como o caso ocorrido com a atriz Ingrid Guimarães em voo da American Airlines no ano passado.

Considerando o pedido do grupo para viajar junto, a Air France afirmou ter oferecido assentos na cabine Premium Economy, conforme constava nos bilhetes originais. No entanto, os passageiros optaram por manter três assentos na Classe Executiva, referentes a upgrades já confirmados, e apenas um na Premium Economy, já que um dos upgrades não pôde ser efetivado.

Após o embarque, ainda segundo a companhia aérea, o grupo passou a adotar uma postura exaltada e inadequada em relação à tripulação de cabine. A empresa afirmou que, apesar das explicações prestadas e dos reiterados apelos do comandante para que a situação fosse resolvida de maneira tranquila, o comportamento persistiu e gerou desconforto entre outros passageiros, além de atraso na operação.

Diante do cenário, e com base na legislação internacional que rege o transporte aéreo, o comandante decidiu desembarcar os quatro passageiros antes da partida. A medida, segundo a Air France, teve como objetivo garantir a segurança da operação, o bom andamento do voo e a tranquilidade dos demais ocupantes da aeronave.Em nota, a companhia reiterou que a segurança de seus clientes e tripulantes é prioridade absoluta e que decisões como essa podem ser tomadas sempre que o comportamento de passageiros represente risco ou comprometa o ambiente a bordo.