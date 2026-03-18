Alanis Guillen termina namoro após supostas falas racistas atribuídas à companheira: ‘inaceitável’

247 - A atriz Alanis Guillen confirmou o fim de seu relacionamento com a produtora Giovanna Reis Lins após a repercussão de publicações antigas atribuídas à ex-companheira nas redes sociais. A informação foi divulgada pela revista Quem e repercutida pelo TNOnline nesta quarta-feira (18).

De acordo com a publicação, internautas resgataram no X uma série de supostas mensagens antigas ligadas à produtora Giovanna Reis, contendo declarações consideradas polêmicas. O conteúdo rapidamente ganhou visibilidade, gerando forte repercussão e levando a atriz a se manifestar publicamente.

Em pronunciamento, Alanis destacou sua posição firme contra qualquer forma de discriminação. “Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento”, afirmou.

A atriz também reforçou seus valores ao condenar diferentes tipos de preconceito. “Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito”, declarou.

Na sequência, ela enfatizou sua postura pessoal e profissional diante do caso. “Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza. Pauto a minha trajetória pela integridade e pelo respeito, e é assim que seguirei, sempre”.

Até o momento, Giovanna Reis Lins não se pronunciou sobre a situação. O espaço permanece aberto para manifestação.