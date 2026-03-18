Web se revolta com graves postagens racistas atribuídas à namorada de estrela global

247 - O nome da produtora Giovanna Reis Lins, namorada da atriz Alanis Guillen, ganhou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias após a circulação de supostas postagens antigas com teor racista. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

De acordo com a reportagem, o caso ganhou força após internautas resgatarem conteúdos atribuídos a um perfil que seria da produtora, com mensagens publicadas, em sua maioria, por volta de 2012.

As postagens passaram a circular amplamente no X, antigo Twitter, colocando o nome de Giovanna entre os assuntos mais comentados da plataforma.As publicações atribuídas ao perfil incluem conteúdos classificados como racistas, homofóbicos, transfóbicos e gordofóbicos.

Entre os trechos que viralizaram estão frases como: "Porque negro é legal só às vezes, aprendam". Em outra mensagem, também amplamente compartilhada, consta: "F**! Seu preto escroto! V** dentuçu"

Reprodução Instagram

A repercussão foi imediata e gerou uma onda de críticas por parte de usuários das redes sociais, que questionaram a veracidade das mensagens e cobraram posicionamento público da produtora. Diante da situação, Giovanna Reis Lins desativou sua conta no Instagram nesta terça-feira (17), em meio ao aumento da pressão online.

Apesar da ampla circulação dos conteúdos, até o momento não há confirmação oficial sobre a autoria das postagens. A reportagem destaca que Giovanna não se pronunciou publicamente sobre o caso até a última atualização da notícia.