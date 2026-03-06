Ambulante é preso após tentar vender açaí por 7 mil para turistas no Rio

247- Um ambulante de 29 anos foi preso após tentar aplicar um golpe contra duas turistas argentinas na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso ocorreu no último domingo (1º) e foi divulgado inicialmente pela CNN Brasil.

De acordo com informações da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o vendedor tentou cobrar inicialmente R$ 7 mil por dois potes de açaí das turistas. Sem conseguir concluir a transação nesse valor, ele alterou a cobrança para R$ 700 e conseguiu finalizar o pagamento por meio de Pix.

Segundo relato do órgão de segurança, o ambulante havia informado às vítimas que os dois potes custariam apenas R$ 70. No entanto, ao digitar o valor da transferência no celular, ele tentou registrar o pagamento de R$ 7 mil.A primeira tentativa não foi concluída porque o banco bloqueou a operação. Em seguida, o suspeito rapidamente alterou o valor para R$ 700, conseguindo efetivar a transferência.

Após a compra, as turistas perceberam no aplicativo bancário que o valor cobrado era muito superior ao que havia sido combinado. Ao constatar o golpe, elas acionaram agentes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento na região.Segundo a corporação, ao notar a aproximação dos agentes, o ambulante tentou fugir do local. A tentativa de fuga foi impedida pelos guardas, que utilizaram uma pistola de eletrochoque para contê-lo.O homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, onde o caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato. Após o registro da ocorrência, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais.A ocorrência chama atenção para golpes aplicados contra turistas em pontos turísticos da capital fluminense, especialmente em áreas muito frequentadas por visitantes estrangeiros. A Praia do Arpoador, onde ocorreu o episódio, é um dos destinos mais populares entre turistas que visitam o Rio de Janeiro.