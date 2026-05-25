Amigo revela bastidores da morte do atleta Gabriel Ganley

247 - O atleta de fisiculturismo e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado morto no sábado (23), em um caso que ganhou grande repercussão nas redes sociais e no meio esportivo. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada, e as informações são da CNN Brasil.

Segundo a reportagem, um áudio atribuído a um amigo de Ganley revelou detalhes sobre os momentos que teriam antecedido a morte do jovem. Na gravação, o amigo afirma que o atleta teria aplicado insulina na noite de sexta-feira (22) e, depois disso, apresentado um quadro de hipoglicemia, condição em que os níveis de açúcar no sangue ficam abaixo do normal.

“Ele aplicou insulina ontem à noite. E começou a ter hipoglicemia. E, nessa, ele dormiu. E não pode, tá ligado? (sic) Ele dormiu, não acordou mais”, disse o amigo no áudio.

A morte de Ganley foi confirmada pela Integral Médica, empresa de suplementação esportiva da qual o atleta fazia parte. A notícia provocou comoção entre fãs, atletas, treinadores e influenciadores ligados ao fisiculturismo, especialmente pelo fato de Ganley ser considerado um nome em ascensão no esporte e ter forte presença entre o público jovem.

Neste domingo (24), a mãe do atleta, Clarisse Ganley, publicou uma mensagem nas redes sociais em que classificou a morte do filho como uma “fatalidade”. Ela afirmou que familiares, amigos, atletas, parceiros, patrocinadores e treinadores estão unidos em meio ao “momento de tanta dor”.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que causou a morte do influenciador. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso é investigado como morte suspeita.

De acordo com a SSP, Gabriel Ganley foi encontrado por um amigo. A pasta também afirmou que “não foram encontrados sinais aparentes de violência no local”.

Uma perícia foi realizada no local onde o atleta foi encontrado. O caso foi registrado como “morte suspeita - morte súbita”.

Esse tipo de registro, segundo a própria apuração, não significa necessariamente que haja indício de crime. Trata-se de uma classificação adotada quando a causa da morte ainda não está esclarecida e depende de exames periciais para ser determinada.

O relato sobre o possível uso de insulina chamou atenção pelo risco associado ao uso do hormônio fora de indicação médica. A insulina é produzida naturalmente pelo pâncreas e atua no controle da glicose no organismo. Em forma injetável, seu uso é indicado para pacientes diabéticos, sempre com acompanhamento profissional.

No fisiculturismo, porém, a substância é usada de forma irregular por alguns atletas em busca de efeitos anabólicos. A prática é associada à tentativa de facilitar o transporte de glicose, aminoácidos e creatina para as células musculares, o que pode favorecer a recuperação após os treinos e o armazenamento de energia nos músculos.

Especialistas alertam, contudo, que o uso sem orientação médica pode provocar efeitos graves. Entre os riscos está a hipoglicemia, condição que pode causar fraqueza, confusão mental, desmaios e, nos casos mais severos, levar à morte.

A médica endocrinologista Juliane Baptista Braziliano afirmou que o uso recreativo desse tipo de substância por atletas com objetivos estéticos ou de performance não é seguro.

“Essas medicações não são seguras para esses fins (...) muitas pessoas estão utilizando diversas medicações, sem recomendação e acompanhamento médico, apenas com o intuito de performance, arriscando a própria saúde e a própria vida”.

Gabriel Ganley era um fenômeno nas redes sociais. O atleta reunia mais de 1,5 milhão de seguidores e ganhou projeção ao compartilhar sua rotina de treinos, alimentação e preparação física.

A morte precoce do influenciador gerou manifestações de luto entre atletas e nomes ligados ao fisiculturismo. Enquanto familiares e amigos prestam homenagens, a investigação segue à espera dos laudos que poderão indicar oficialmente a causa da morte.