Anvisa proibe pomada cicatrizante; saiba qual

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na sexta-feira (2), a apreensão da pomada cicatrizante Inkdraw aftercare, indicada para uso no pós-tatuagem. A medida foi tomada após o órgão constatar irregularidades relacionadas ao registro do produto e à identificação do fabricante.

Segundo informações divulgadas pela própria Anvisa, a pomada não possui autorização para ser comercializada no Brasil. De acordo com o órgão regulador, o produto “não possui registro ou notificação” junto à agência e é fabricado por uma “empresa desconhecida no orgão”, o que representa risco potencial à saúde dos consumidores.

A Anvisa destacou que qualquer produto de uso tópico, especialmente aqueles aplicados sobre a pele lesionada, como no caso de tatuagens recentes, precisa passar por avaliação técnica e sanitária antes de ser liberado ao mercado. A ausência desse controle impede a verificação da composição, da segurança e da eficácia da pomada.

Diante das irregularidades, a agência determinou a apreensão imediata do produto e proibiu sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso em todo o território nacional. A decisão vale para lotes já existentes no mercado e para qualquer nova tentativa de produção ou venda da pomada.

A Inkdraw aftercare é divulgada como uma pomada cicatrizante voltada para cuidados após a realização de tatuagens, período em que a pele está mais sensível e suscetível a infecções. Por isso, a Anvisa alerta que o uso de produtos sem registro pode provocar reações adversas, infecções ou outras complicações dermatológicas.

A agência orienta que consumidores e profissionais da área de tatuagem utilizem apenas produtos devidamente regularizados e, ao identificarem itens suspeitos ou irregulares, façam a denúncia pelos canais oficiais da Anvisa.