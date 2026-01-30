Após deixar a prisão, Daniel Alves adota discurso evangélico nas redes sociais

247 - Após deixar a prisão preventiva na Espanha, o ex-jogador Daniel Alves passou a adotar uma imagem fortemente ligada à religiosidade em suas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o atleta se apresenta atualmente com a bio em letras maiúsculas: “Discípulo de Cristo Jesus”, frase que marca uma mudança radical em relação ao conteúdo que costumava compartilhar antes das acusações que enfrentou na Justiça espanhola. A mudança de postura foi detalhada em reportagem assinada por João Gabriel de Lima, publicada originalmente pela Folha de S.Paulo.

Diferentemente do padrão comum entre jogadores de futebol — que costuma incluir imagens de partidas, carros de luxo e viagens —, o perfil de Daniel Alves é hoje dominado por mensagens religiosas, versículos bíblicos e músicas de louvor gospel. Entre as frases destacadas nas publicações estão trechos como “Não sou mais quem eu era/ Sou quem Ele diz que eu sou” e “Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou”. As legendas, em sua maioria escritas em espanhol, reforçam a narrativa de transformação espiritual e redenção.

Daniel Alves retomou a atividade no Instagram em outubro de 2024, após um longo período de silêncio iniciado em janeiro de 2023, quando foi preso preventivamente, acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos. O caso teria ocorrido em uma boate de Barcelona, e a prisão teve grande repercussão internacional.

Em março de 2024, o ex-lateral obteve o direito de aguardar em liberdade o julgamento de um recurso, mediante o pagamento de fiança de 1 milhão de euros, valor que foi devolvido posteriormente. Já em março de 2025, o Tribunal Superior da Catalunha revogou a pena ao concluir que, “a partir das provas existentes, não se pode concluir que se tenham superado os padrões da presunção da inocência”.

Apesar disso, o processo judicial ainda não foi encerrado. O Ministério Público da Espanha recorreu da decisão ao Tribunal Supremo, a instância máxima do Judiciário espanhol, alegando que a absolvição foi “arbitrária” e “errônea”. Até o momento, não há data definida para o julgamento final. Procurada, a defesa de Daniel Alves não respondeu até a publicação da reportagem.As manifestações religiosas do ex-jogador ganharam maior visibilidade em outubro de 2025, quando um vídeo dele dando um depoimento dentro de uma igreja evangélica viralizou nas redes sociais. O templo ficava em Girona, a cerca de 100 quilômetros de Barcelona, e pertencia à igreja Elim, denominação pentecostal fundada na Irlanda em 1915.

Paralelamente à nova fase religiosa, Daniel Alves voltou a aparecer no noticiário esportivo no início de 2026, ao adquirir parte de um clube da terceira divisão de Portugal. Ele comprou 50% da Sociedade Anônima Desportiva (SAD) do SC São João de Ver, equipe da cidade de Santa Maria da Feira, na região metropolitana do Porto.

Segundo comunicado oficial, o ex-jogador firmou um acordo verbal para adquirir os 100% da SAD até o fim da temporada 2025/2026. Em nota, o clube destacou Alves como “um nome que carrega uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol mundial” e afirmou esperar que ele contribua para “transformar potencial em grandeza”.