Após falha e calor de 32ºC em avião da Gol, passageiro desembarca, passa mal e morre

247 - Um passageiro morreu após o voo G3 1878 da GOL Linhas Aéreas, que seguia de Guarulhos (SP) para Recife (PE), realizar um pouso alternado no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (1º). A informação foi divulgada pela CNN Brasil, que obteve nota oficial da companhia aérea.

De acordo com a empresa, a aeronave apresentou uma falha técnica no sistema de refrigeração da cabine durante o trajeto, o que fez com que a temperatura interna atingisse 32 °C. Diante da situação, o comandante optou por alternar a rota e pousar em Confins, seguindo, segundo a GOL, “os protocolos de segurança da companhia”.

Após o pouso, os passageiros desembarcaram normalmente, mas um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, passou mal dentro do terminal. Ele recebeu atendimento médico imediato, mas não resistiu. A morte foi posteriormente confirmada, e o óbito foi registrado com causa indeterminada.

Em nota, a GOL lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o apoio necessário à família da vítima. “A GOL informa que a aeronave do voo G3 1878 deste sábado (01/11), entre Guarulhos (GRU) e Recife (REC), apresentou falha técnica na refrigeração de cabine, com a temperatura a bordo chegando a 32ºC. O comandante alternou prontamente e pousou no aeroporto de Confins (CNF), onde todos os clientes desembarcaram. (…) A Companhia lamenta profundamente e está oferecendo todo o apoio à família”, disse a empresa.

O caso está sendo acompanhado pelas autoridades aeroportuárias. A CNN Brasil informou ainda que tentou contato com a BH Airport, concessionária responsável pela administração do Aeroporto de Confins, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.