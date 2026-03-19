Após ofensa a Preta Gil, Giovanna Reis é banida de camarote da família

247 - A produtora de eventos Giovanna Reis, ex-namorada da atriz Alanis Guillen, se tornou o centro de uma polêmica nas redes sociais após a repercussão de antigas publicações com conteúdo racista, homofóbico e gordofóbico. O caso ganhou novos desdobramentos com a decisão de barrá-la de um dos espaços mais tradicionais do Carnaval de Salvador, o camarote da família de Gilberto Gil.

Entre as mensagens resgatadas, uma publicação de 2012 chamou atenção por ofender diretamente a cantora Preta Gil. No post, Giovanna teria escrito: “Preta Gil Obesa!”, o que gerou forte reação nas redes e entre pessoas próximas à artista.

Diante da repercussão, a DJ e influenciadora Ju de Paulla, amiga próxima de Preta Gil, anunciou que Giovanna está proibida de frequentar o Camarote Expresso 2222, espaço administrado pela família Gil durante o Carnaval. A decisão foi tomada após Ju tomar conhecimento do conteúdo das postagens.

Ju de Paulla integrava o círculo íntimo de Preta Gil e esteve ao lado da cantora até seus últimos momentos, em julho de 2025, o que reforçou o impacto pessoal da situação. A medida também reflete a postura do grupo em relação a manifestações consideradas discriminatórias.

A polêmica teve impacto direto na vida pessoal de Giovanna. O relacionamento com Alanis Guillen chegou ao fim logo após a viralização das publicações. A equipe da atriz confirmou o término, que ocorreu pouco depois da repercussão do caso.

Sem mencionar diretamente a ex-companheira, Alanis se posicionou publicamente contra discursos de ódio. Em nota divulgada nas redes sociais, afirmou: "Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza".

A atriz também explicou a decisão de se manifestar: "Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento".

Outras postagens atribuídas a Giovanna também vieram à tona, ampliando a repercussão negativa. Entre elas, frases como: “Porque negro é legal só às vezes, aprendam” e comentários ofensivos direcionados a uma participante do reality show Big Brother Brasil, com teor transfóbico.

Após a repercussão, Giovanna Reis desativou seu perfil nas redes sociais e não se pronunciou publicamente sobre o caso até o momento.O episódio reacende discussões sobre responsabilidade por publicações antigas em redes sociais e os impactos de discursos discriminatórios, especialmente quando associados a figuras públicas ou pessoas próximas a celebridades.