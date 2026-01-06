Após passaporte de Eliza Samudio ser encontrado em Portugal, internautas apontam teorias

247 - A descoberta de um passaporte de Eliza Samudio em Portugal provocou forte repercussão nas redes sociais e levantou uma série de teorias entre internautas.O documento, emitido em 2006, foi encontrado em um apartamento alugado no país europeu, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (5).

A informação foi publicada em reportagem assinada pela jornalista Yasmin Rajab e rapidamente ganhou destaque na internet, levando usuários a questionarem as circunstâncias em que o passaporte foi localizado.

No X, antigo Twitter, a surpresa dominou os comentários. “Como assim o passaporte da Eliza Samudio foi encontrado em Portugal?”, escreveu um usuário, demonstrando choque com a informação.Outro internauta também reagiu com espanto: “Que história louca é essa?”.

A repercussão abriu espaço para especulações mais extremas. Alguns usuários passaram a levantar a hipótese de que Eliza Samudio estaria viva.“A Eliza Samudio estar viva seria o maior plot twist da história”, comentou uma pessoa. Outro perfil questionou: “O corpo dela nunca foi encontrado, será que ela está viva?”.

Caso Eliza Samudio

Eliza Samudio desapareceu em 4 de junho de 2010, após informar amigos de que faria uma viagem.Na época, ela tinha 25 anos e nunca mais foi vista.Mesmo sem a localização do corpo, Eliza foi considerada morta após suspeitos confessarem o assassinato e detalharem a dinâmica do crime às autoridades.

O caso ganhou repercussão nacional por envolver Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo, apontado como mandante do homicídio.Em março de 2013, o atleta foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio. Ele também foi responsabilizado pelo sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho que teve com a vítima.

Eliza mantinha um relacionamento com Bruno desde 2009.Em maio daquele ano, ela descobriu que estava grávida do goleiro, o que intensificou os ataques e ameaças de Bruno.

Além de Bruno, outras pessoas foram condenadas por envolvimento no crime, entre elas Luiz Henrique Romão, conhecido como Bola, e Macarrão, amigo pessoal do ex-jogador.

Repercussão e esclarecimentos

Apesar das teorias levantadas nas redes sociais, o caso de Eliza Samudio é considerado encerrado do ponto de vista judicial.As condenações foram confirmadas pela Justiça, mesmo sem a localização do corpo da vítima.Até o momento, a aparição do passaporte no exterior não altera as conclusões da investigação nem as decisões judiciais.

Autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre como o documento foi parar em Portugal ou quem ocupava o imóvel onde ele foi encontrado.