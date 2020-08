Após problemas com testes de jogadores do Goiás, Procon notifica Albert Einstein e CBF

No domingo, 9, o hospital admitiu falhas ao longo do processo de coleta e testagem do elenco do Goiás. Dez jogadores receberam o teste positivo a poucas horas de jogar contra o São Paulo e a partida foi adiada edit

247 - Após problemas nos testes de jogadores do Goiás, o Procon notificou o Hospital Israelita Albert Einstein e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para explicar o caso. O hospital tem até sexta-feira, 14, para responder aos questionamentos do órgão, segundo a Folha de S. Paulo.

No domingo, 9, o hospital admitiu falhas ao longo do processo de coleta e testagem do elenco. Dez jogadores receberam o teste positivo a poucas horas de jogar contra o São Paulo e a partida foi adiada.

Diante destes problemas, o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo enviou um ofício à CBF pedindo mudanças nos procedimentos para a realização do Campeonato Brasileiro em meio à pandemia do coronavírus e ameaça ir à Justiça caso as reivindicações não sejam atendidas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.