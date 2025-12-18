Após stalker de Isis Valverde ser preso, ator que ficou famoso como galã da Globo desabafa sobre perseguição

247 - O ator Marcos Pitombo revelou que é vítima de perseguição há mais de um ano e decidiu tornar o caso público após a divulgação da prisão do homem que perseguia a atriz Isis Valverde. O relato foi feito em seu perfil no Instagram e repercutiu nas redes sociais nesta semana. As informações foram divulgadas inicialmente a partir de publicações do próprio ator em suas redes sociais.

Segundo Pitombo, o perseguidor é um homem com quem ele nunca teve qualquer tipo de contato ou relação prévia. Ainda assim, o ator afirma que o stalker passou a acompanhar sua rotina de forma insistente, monitorando os lugares que frequenta e interferindo em sua vida pessoal e profissional.

“Também sou perseguido por um stalker; com quem nunca tive nenhum tipo de contato ou relação anterior, há mais de um ano. Essa pessoa segue minha rotina, os locais que frequento, constrange meus amigos virtualmente e, pior, me persegue nos teatros onde me apresento. Me ameaça no meu local de trabalho”, escreveu o ator.

O artista relatou que já recorreu às autoridades e que o caso foi formalmente registrado. De acordo com ele, houve abertura de boletim de ocorrência e o Ministério Público chegou a determinar medidas protetivas para impedir a aproximação do perseguidor. Mesmo assim, a situação não teria sido totalmente contida.

“Já fiz boletim de ocorrência, e o Ministério Público aplicou medidas protetivas, mas o stalker segue constrangendo pessoas próximas virtualmente e fazendo ameaças. Que bom que a Justiça tem se debruçado em cima desse tema de forma enérgica, impondo limites nessas pessoas que desprezam princípios básicos de consentimento e bom senso”, afirmou Pitombo.

Nos stories do Instagram, o ator também compartilhou uma sequência de prints com mensagens atribuídas ao perseguidor, além de um vídeo no qual o homem aparece próximo a ele, reforçando a gravidade da situação. O material foi divulgado como forma de alertar o público e dar visibilidade ao problema.

O desabafo de Marcos Pitombo ocorreu no mesmo período em que veio a público a prisão do homem que perseguia a atriz Isis Valverde havia anos. Ao comentar o caso, a atriz agradeceu a atuação rápida das autoridades, classificando a prisão como uma “rápida intervenção”. A coincidência dos episódios reacendeu o debate sobre crimes de perseguição, tipificados na legislação brasileira desde 2021.

Casos de stalking têm sido cada vez mais denunciados por artistas e figuras públicas, que relatam impactos diretos na segurança, na saúde mental e no exercício do trabalho. Especialistas destacam que, embora a legislação represente um avanço, a efetividade das medidas protetivas ainda enfrenta desafios na prática.

Ao expor sua experiência, Pitombo afirmou esperar que o fortalecimento da atuação do Judiciário e das forças de segurança contribua para coibir esse tipo de crime e garantir maior proteção às vítimas.