As razões que levaram a família de PC Siqueira contestar versão de suicídio

247- A morte do youtuber PC Siqueira, ocorrida em dezembro de 2023, voltou ao centro das atenções após a Justiça de São Paulo determinar a reabertura do inquérito policial. A defesa da família do influenciador afirma trabalhar com a hipótese de homicídio e diz haver inconsistências nos laudos que, inicialmente, apontaram suicídio como causa da morte.

O advogado Geraldo Bezerra afirmou que a nova fase das investigações inclui a reconstituição do caso e a realização de perícias complementares. Segundo ele, o objetivo é verificar se a dinâmica apresentada no inquérito inicial corresponde aos vestígios encontrados no local da morte e no corpo do influenciador.

"Embora ainda não concluído [a reconstituição], a nossa banca jurídica, através de um parecer do nosso perito, compreende que é caso de homicídio. Estamos com essa tese e continuaremos com esse foco até o final", declarou Bezerra à imprensa antes de participar da reconstituição, realizada nesta terça-feira (20).

De acordo com o advogado, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deu parecer favorável à continuidade das diligências, incluindo uma nova perícia destinada a identificar “possíveis objetos constritores que poderiam ter sido usados” na morte de PC Siqueira.

"O objeto que foi apresentado no inquérito não corresponde com as marcas existentes no pescoço do PC", acrescentou o defensor.

A reconstituição contou com a presença da vizinha que prestou o primeiro atendimento ao youtuber no dia em que o corpo foi encontrado. Segundo Bezerra, a ex-namorada de PC Siqueira, Maria Luiza Watanabe, não participou do procedimento.

A investigação inicial, conduzida pela Polícia Civil, concluiu que PC Siqueira morreu por suicídio. O corpo do influenciador foi encontrado por volta das 17h50 do dia 27 de dezembro de 2023, em seu apartamento no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Ele tinha 37 anos. Perícias foram realizadas no local para apurar as circunstâncias da morte.

No entanto, o MP-SP questionou a robustez das provas reunidas na primeira apuração e solicitou a retomada das investigações. A Promotoria levantou dúvidas sobre laudos periciais e depoimentos colhidos, apontando a necessidade de explorar novas linhas de apuração, como a possibilidade de instigação ao suicídio ou até homicídio. Pessoas próximas ao influenciador poderão ser novamente ouvidas.

Em nota enviada ao Terra, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e o Ministério Público informaram que o processo tramita sob segredo de justiça. Por esse motivo, detalhes adicionais sobre os autos e as diligências em andamento são restritos às partes e aos advogados envolvidos.

PC Siqueira ficou conhecido nacionalmente por seu trabalho no YouTube, onde fundou, em 2010, o canal “MasPoxavida”. Com um estilo marcado pelo humor e comentários sobre temas do cotidiano, ele alcançou mais de dois milhões de seguidores ao longo da carreira e somou cerca de 16 milhões de visualizações.

A reabertura do inquérito reacende o debate sobre as circunstâncias da morte do influenciador e mantém o caso em investigação, agora sob uma nova perspectiva jurídica e pericial.