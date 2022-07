Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua foi ator de filme erótico, stripper e hoje é pastor pró-Bolsonaro

O nome de Guilherme de Pádua voltou aos holofotes com a estreia da minissérie documental "Pacto Brutal" edit

247 - Nesta semana, o nome de Guilherme de Pádua voltou aos holofotes com a estreia da minissérie documental "Pacto Brutal", obra em cinco episódios que estreou nesta quinta-feira jogando luz sobre o assassinato da atriz Daniella Perez, morta aos 22 anos, em 28 de dezembro de 1992.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo relembra o histórico do assassino. “No início da pandemia, em 2020, quando Jair Bolsonaro minimizou o impacto da Covid e conclamou seus apoiadores a irem às ruas contra o isolamento social, ele ganhou um apoio ruidoso. Foi do ex-ator Guilherme de Pádua, hoje pastor batista, condenado pelo assassinato de sua colega de elenco Daniella Perez”.

“ De Pádua voltaria a endossar Bolsonaro nas eleições municipais”, destaca o texto.

A reportagem também destaca as participações do ex-ator em filmes eróticos: “Por fim, o ator também voltou a interpretar um garoto de programa em ‘Via Appia’, filme erótico alemão rodado no universo das saunas de prostituição masculina de Copacabana.”

“Na época ele também participou do show de strip-tease que a travesti Eloína dos Leopardos mantinha na Galeria Alaska, conhecido point gay no bairro da zona sul carioca, e que terminava com todos os rapazes ficando completamente nus”, relata a reportagem.

