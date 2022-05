Bolsonaristas boicotam avaliação de restaurante de Paola Carosella no Google, mas filas no Arturito não param de crescer

Apoie o 247

247 - Nesta terça (24), enquanto uma enxurrada repentina de avaliações fez a nota do restaurante Arturito, da chef Paola Carossella, despencar para 1.6 no Google, a casa localizada em Pinheiros (São Paulo) estava lotada em pleno almoço de dia de semana.

De acordo com reportagem do portal UOL, a fila de espera para uma mesa de duas pessoas chegava a 40 minutos às 12h30 e as reservas para sexta, sábado e domingo já estavam esgotadas. O boicote que levou o estabelecimento aos assuntos mais comentados do Twitter permaneceu no mundo virtual.

O boicote contra a chef ocorreu após ela criticar os bolsonaristas em participação num podcast.

"É muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: porque é escroto ou é burro", disse a argentina.



A fala foi o suficiente para a chef sofrer diversos ataques na internet, inclusive xenófobos.

