Bolsonaro decide demitir porta-voz Rêgo Barros, após deixá-lo isolado no governo

247 - Jair Bolsonaro decidiu demitir do cargo o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros. Segundo a jornalista Carla Araújo, colunista do UOL, a oficialização da saída deve demorar alguns dias, mas o próprio militar já estaria ciente da decisão.

O porta-voz foi sendo isolado de suas funções desde que Bolsonaro optou por falar na porta do Palácio da Alvorada. Depois, com a criação do Ministério das Comunicações, seu futuro passou a ser incerto.

Rêgo Barros também foi alvo de críticas do vereador Carlos Bolsonaro, que criticou sua postura no cargo. E também teve divergências com o secretário da Comunicação, Fábio Wajngarten, hoje subordinado ao ministro das Comunicações, Fábio Faria.

