Bolsonaro diz que Fred Wassef nunca foi seu advogado; Wassef diz que é advogado de Bolsonaro

247 - Ninguém mais que ter seu nome associado a Fred Wassef, dono da casa em que o operador da milícias da família Bolsonaro Fabrício Queiroz se escondia em Atibaia. Bolsonaro negou que Wassef tenha sido seu advogado. Advogado não concorda.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “a advogada de Jair Bolsonaro, Karina Kufa, divulgou uma nota oficial agora há pouco afirmando que Fred Wassef, em cuja casa em Atibaia Fabrício Queiroz vivia escondido há um ano, nunca foi advogado do presidente — mas apenas do seu filho, Flavio Bolsonaro.”

A matéria lembra: “no dia 11 de maio, por exemplo, Wassef deu uma longa entrevista à Band assumindo-se advogado de Bolsonaro — aliás, ele foi apresentado como "advogado do presidente Bolsonaro" e permaneceu impávido.”

