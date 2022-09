Bolsonaro 'não é candidato a Deus', diz Malafaia

O religioso disse não concordar com a defesa da posse de armas feita pelo ocupante do Planalto edit

247 - O pastor Silas Malafaia afirmou que Jair Bolsonaro (PL) "não é candidato a Deus". O religioso disse não concordar com a defesa da posse de armas feita pelo ocupante do Planalto.

De acordo com matéria publicada nesta quinta-feira (22) pelo jornal Folha de S.Paulo, a mensagem do pastor foi uma resposta à campanha do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pagou para impulsionar uma montagem contrapondo uma gravação antiga de Malafaia, com declarações entusiasmadas de Bolsonaro sobre o tema.

"Essa petralhada não tem vergonha na cara", disse o evangélico. Malafaia chamou petistas de "um bando de otários". "Rapaz, vocês são muito medíocres. Continuo contra armas. Anote: eu apoio Bolsonaro. Ele não é candidato a Deus. Não concordo com tudo, sou um ser inteligente, que penso. Até para discordar".

Pesquisas

A pesquisa Ipec, divulgada na última segunda-feira (19), mostrou que o ex-presidente Lula venceria a eleição em primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) continuou em segundo lugar. O petista ganharia um segundo turno contra o candidato do PL por uma diferença de quase 20 pontos percentuais.

Na pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 15, o ex-presidente manteve a liderança, com mais de 10 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro no primeiro turno. Lula venceria o candidato do PL com mais de 15 pontos de diferença no segundo turno.

