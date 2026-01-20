Brasil 247 e TV 247 lamentam o falecimento do professor James Onnig

247 – O Brasil 247 e a TV 247 lamentam profundamente o falecimento do professor James Onnig, ocorrido ontem, em São Paulo. Comentarista frequente da TV 247, Onnig foi uma presença constante em nossos debates sobre temas internacionais e geopolíticos, contribuindo com análises sempre qualificadas e comprometidas com a defesa dos direitos humanos e com a compreensão dos grandes desafios do mundo contemporâneo. Onnig foi também um grande defensor da causa palestina.

Graduado em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1987, James Onnig construiu uma trajetória dedicada ao ensino e à reflexão sobre as relações entre território, poder e disputas globais. Com experiência no magistério em Geografia e Geopolítica, destacou-se também como autor de livros e coleções didáticas para o Fundamental II e o Ensino Médio, publicados pela Editora FTD, onde atuava desde 2001.

Ao longo da carreira, foi professor em cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos, incluindo o Exame de Admissão à Carreira Diplomática do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, contribuindo para a formação de estudantes que se preparavam para atuar em áreas estratégicas do Estado brasileiro.

Desde 2014, integrava o corpo docente do curso de Relações Internacionais da FACAMP (Faculdade de Campinas), onde lecionava a disciplina de Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais. Também era aluno do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC-SP, no nível de mestrado, aprofundando estudos sobre a dinâmica do sistema internacional e suas implicações políticas e econômicas.

Além do trabalho acadêmico, Onnig participava como convidado em programas da grande mídia, analisando o cenário internacional e os acontecimentos mais relevantes da conjuntura global. Como professor-convidado, ministrava palestras, cursos e workshops dedicados às principais questões geopolíticas do nosso tempo.

Na TV 247, James Onnig se destacou por sua capacidade de traduzir temas complexos em análises acessíveis e consistentes, ajudando o público a compreender conflitos, reconfigurações de poder e os movimentos da política internacional. Sua contribuição permanece como legado intelectual e humano, marcado pela seriedade, pela dedicação ao conhecimento e pelo compromisso com a formação crítica.

O Brasil 247 e a TV 247 manifestam solidariedade aos familiares, amigos, colegas e alunos neste momento de dor e despedida. Reveja uma análise recente de Onnig na TV 247: