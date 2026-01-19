Brasileiros entram no radar de herança após morte de Valentino Garavani
247 - Valentino Garavani, que morreu mais cedo nesta segunda-feira (19), aos 93 anos, manteve uma relação marcante com o Brasil por meio de Carlos Souza, com quem se relacionou desde 1973 e que, mesmo após o fim da relação amorosa, seguiu como um de seus principais parceiros profissionais, atuando como diretor de relações públicas da grife e contribuindo decisivamente para a projeção internacional da marca Valentino.
O vínculo se estendeu ao campo familiar, com o estilista tornando-se padrinho dos filhos de Carlos, Anthony e Sean Souza, hoje apontados por veículos internacionais como possíveis herdeiros de parte significativa de sua fortuna.
Mais cedo, Valentino Garavani morreu aos 93 anos, em Roma, na Itália. O funeral do renomado estilista italiano será realizado em Roma no dia 23 de janeiro, informou nesta segunda-feira a fundação Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.
“O velório será realizado no PM23, na Piazza Mignanelli, 23, na quarta-feira, 21 de janeiro, e na quinta-feira, 22 de janeiro, das 11h [10h GMT] às 18h. O funeral acontecerá na sexta-feira, 23 de janeiro, às 11h, na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na Piazza della Repubblica, 8, em Roma”, informou o comunicado.