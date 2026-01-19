Valentino, grande nome da moda italiana, morre aos 93 anos

Reuters - O estilista italiano Valentino Garavani morreu, informou sua fundação nesta segunda-feira.

Geralmente conhecido apenas por seu primeiro nome, Valentino tinha 93 anos e havia se aposentado em 2008.

Fundador da marca homônima, Valentino escalou as alturas da alta costura, criou um império de negócios e introduziu uma nova cor no mundo da moda, o chamado "vermelho Valentino".

"Valentino Garavani faleceu hoje em sua residência romana, cercado por seus entes queridos", disse a fundação no Instagram.

O velório será na quarta e quinta-feira, enquanto o funeral será realizado em Roma na sexta-feira às 11h (horário local), acrescentou.

Valentino foi classificado ao lado de Giorgio Armani e Karl Lagerfeld como o último dos grandes estilistas de uma época antes de a moda se tornar um setor global e altamente comercial, administrado tanto por contadores e executivos de marketing quanto pelos costureiros.

Lagerfeld faleceu em 2019, enquanto Armani morreu em setembro.