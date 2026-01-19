Ministério da Cultura projeta lançamento do 'Tela Brasil' no primeiro trimestre de 2026

247 - O Ministério da Cultura informou que a plataforma pública e gratuita de streaming Tela Brasil ainda não foi lançada e segue em fase final de desenvolvimento. A pasta desmentiu informações que circularam recentemente apontando que o serviço já estaria disponível para acesso da população.

O Ministério da Cultura reforça que tanto a plataforma quanto os aplicativos para os sistemas Android e iOS ainda passam pelos últimos testes técnicos. O lançamento está previsto para ocorrer ao longo do primeiro trimestre de 2026.

Segundo o ministério, a Tela Brasil será uma das principais iniciativas da política cultural do governo Lula (PT) voltada ao audiovisual. A proposta é reunir centenas de títulos nacionais em um ambiente digital gratuito, ampliando de forma inédita o acesso da população às produções brasileiras.

A iniciativa é considerada estratégica para a valorização da cultura nacional, o fortalecimento do setor audiovisual e a democratização do acesso às obras produzidas no país. A plataforma pública pretende ampliar a circulação de conteúdos brasileiros e consolidar um espaço permanente de difusão cultural.

O MinC também observa que a ampla repercussão positiva em torno do anúncio da Tela Brasil demonstra o interesse e o orgulho da sociedade brasileira em acessar sua própria produção cultural. Apesar disso, o ministério reforça que todas as informações oficiais sobre o lançamento da plataforma serão divulgadas exclusivamente por meio de seus canais institucionais.