Embratur confirma repasse de R$ 12 milhões para escolas de samba

247 - A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e o Ministério da Cultura confirmaram o repasse de R$ 12 milhões para as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O valor será destinado à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa). Todo o dinheiro será dividido de forma igualitária entre 12 agremiações. Os relatos saíram no Portal G1.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e representantes do Ministério da Cultura assinarão o repasse na próxima segunda-feira (19). A cerimônia contará com a presença do secretário executivo adjunto do MinC, Cassius Rosa, que vai representar a ministra Margareth Menezes, e com o presidente da Liesa, Gabriel David.

“A audiência do Carnaval do Rio de Janeiro é impressionante. Em 2024, mais de 78 milhões de pessoas foram impactadas pelos conteúdos carnavalescos da Globo no Brasil”, relatou Freixo. “Internacionalmente, a TV Brasil Internacional e parcerias globais levam as imagens da Sapucaí para mais de 170 países, consolidando o evento como um dos festivais mais famosos e desejados do mundo”.