Aeroporto do Recife recebe R$ 60 milhões para terminal intermodal

247 - O Aeroporto Internacional do Recife passa por um conjunto de obras que inclui a construção de um terminal intermodal, com investimento de R$ 60 milhões. O projeto faz parte de um pacote mais amplo de intervenções que somam cerca de R$ 640 milhões e têm como objetivo ampliar a capacidade operacional do aeroporto, melhorar a experiência dos passageiros e fortalecer o desenvolvimento econômico regional.

Nesta quinta-feira (15), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, visitou as obras do terminal intermodal, considerado estratégico para a mobilidade urbana e para a integração do aeroporto com a cidade. Os investimentos abrangem diferentes frentes, como obras de mobilidade, infraestrutura e qualificação urbana no principal terminal aéreo de Pernambuco.

Com aproximadamente 20 mil metros quadrados de área construída, o terminal intermodal é uma das principais iniciativas do pacote de investimentos. Durante a visita, o ministro destacou o impacto estrutural das obras para o Recife e sua região metropolitana. “Estamos falando de um conjunto robusto de investimentos que transforma o Aeroporto do Recife em um equipamento cada vez mais moderno e conectado à cidade. São ações que geram emprego, renda e impulsionam o turismo de lazer e de negócios, além de fortalecer a economia da Região Metropolitana”, afirmou Silvio Costa Filho.

O diretor-geral da concessionária Aena Brasil, Joaquín Rodríguez, ressaltou o cronograma do empreendimento e o compromisso com a entrega do projeto. “O terminal intermodal é uma obra estratégica para o Aeroporto do Recife, tanto do ponto de vista da mobilidade quanto da experiência do passageiro. Em março, a empresa responsável pela execução será contratada, o que permitirá dar ainda mais celeridade ao andamento das obras”, disse. Segundo ele, trata-se de “um investimento estruturante, pensado para o longo prazo, que fortalece a integração do aeroporto com a cidade, amplia a acessibilidade e valoriza o entorno urbano, sempre com respeito ao patrimônio histórico da área”.

O novo terminal vai concentrar, em um único espaço, o acesso a ônibus urbanos, táxis, transporte por aplicativo e veículos particulares, organizando o fluxo de passageiros que chegam e saem do aeroporto. O projeto também prevê integração com ciclovias e a qualificação do entorno, ampliando a acessibilidade e incentivando a mobilidade ativa.

O prefeito do Recife, João Campos, avaliou que a iniciativa representa um avanço estrutural para a capital pernambucana. “O Aeroporto do Recife já registra quase 10 milhões de passageiros e se consolida como um dos principais terminais do país fora do eixo Sudeste. O terminal intermodal melhora a experiência de quem chega, organiza o transporte e reforça a posição do Recife como capital logística do Nordeste”, destacou.

O ministro também ressaltou que a ampliação da infraestrutura aeroportuária ocorre em paralelo ao crescimento da demanda. “Estamos expandindo a capacidade de operação e essa etapa é uma das mais importantes, porque fortalece a relação do aeroporto com a cidade e com a região”, completou.

Além das melhorias operacionais, o conjunto de obras contempla ações de preservação do patrimônio histórico e cultural da área. Por se tratar de um espaço com tombamento federal e estadual, o licenciamento exigiu cuidados específicos, incluindo a preservação de painéis artísticos e a recuperação da Praça Ministro Salgado Filho, que passará por obras de restauro. Também está prevista a implantação de ciclovia no entorno, em parceria com a prefeitura.

Os investimentos reforçam o papel estratégico do Aeroporto do Recife para a conectividade aérea do Nordeste, a atração de novos negócios e a consolidação do terminal como vetor de desenvolvimento urbano, logístico e turístico para Pernambuco.