Valor médio das passagens aéreas caiu 11,7% e setor bateu recordes em 2025, diz ministro

247 - O ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, afirmou que o valor médio das passagens aéreas apresentou uma queda acumulada de 11,7% entre 2022 e 2025, ao mesmo tempo em que o setor registrou forte expansão na movimentação de passageiros em todo o país. Segundo ele, os dados refletem a recuperação consistente do transporte aéreo após os impactos da pandemia. As informações são do G1.

Os dados foram divulgados durante a apresentação dos resultados do setor portuário, aeroportuário e hidroviário referentes a 2025. Na mesma ocasião, o ministro anunciou que o governo federal planeja realizar, no primeiro trimestre de 2026, novos leilões de infraestrutura aeroportuária, incluindo o do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, previsto para março.

Queda nas tarifas acompanha aumento da demanda

De acordo com números do Ministério dos Portos e Aeroportos, cerca de 130 milhões de passageiros foram transportados em voos domésticos ao longo de 2025. No segmento internacional, a movimentação chegou a 28,5 milhões de viajantes, o que representa um crescimento de 13,7% em relação a 2024.

Levantamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que esses resultados também superam em aproximadamente 20% os níveis registrados antes da pandemia, em 2019, consolidando a retomada do setor aéreo brasileiro.

Embraer amplia presença na frota nacional

Durante a apresentação, Sílvio Costa Filho destacou ainda a expectativa de crescimento da participação da Embraer na frota de aeronaves em operação no país. Segundo o ministro, a projeção é que a fabricante brasileira responda por cerca de 25% da frota nacional até o fim deste ano, impulsionada, entre outros fatores, pela negociação da Latam para a aquisição de até 74 aeronaves.

Investimentos avançam em portos e hidrovias

No campo da infraestrutura hidroviária, o governo estima que os investimentos ultrapassem R$ 529 milhões em 2025. Já no setor portuário, Costa Filho informou que o edital do megaterminal de contêineres do Porto de Santos, considerado o maior empreendimento logístico da década, deve ser publicado até o final de abril.

Segundo o ministro, há cerca de 12 grupos interessados no projeto, incluindo dois brasileiros, além de empresas e fundos internacionais de origem árabe, chinesa e filipina, o que demonstra o apetite do mercado por novos investimentos em logística no Brasil.