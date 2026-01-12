Portos brasileiros registram alta recorde na movimentação em 2025

247 - A movimentação de cargas nos portos brasileiros alcançou um novo patamar em 2025, consolidando uma trajetória de crescimento ao longo do ano. Entre janeiro e novembro, o volume transportado somou 1,28 bilhão de toneladas, resultado que representa avanço de quase 5% na comparação com o mesmo período de 2024 e indica um desempenho histórico do setor.

Os dados foram divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com base nas estatísticas oficiais da ANTAQ, e publicados originalmente pela Agência iNFRA. A expectativa do governo é que o total movimentado pelos portos do país, considerando exportações e importações, tenha superado 1,34 bilhão de toneladas no fechamento de 2025, estabelecendo um novo recorde anual.

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a sequência de resultados positivos observada nos últimos anos reflete a combinação entre políticas de modernização da infraestrutura portuária e a ampliação dos investimentos públicos e privados. Segundo a avaliação do ministério, esse conjunto de fatores tem elevado a eficiência logística e ampliado a capacidade operacional dos terminais brasileiros.

O desempenho do mês de novembro foi particularmente expressivo. No período, os portos do país movimentaram 118,2 milhões de toneladas, crescimento de 14,5% em relação a novembro do ano anterior, a maior alta mensal registrada em 2025. Nos portos públicos, o volume alcançou 42,1 milhões de toneladas, com expansão de 17%, enquanto os terminais privados responderam por 76,1 milhões de toneladas, avanço de 13,1%.

Entre os portos públicos, o destaque foi o Porto de Paranaguá, no Paraná, que atingiu 5,9 milhões de toneladas movimentadas e registrou crescimento de 44,3%. Já entre os terminais privados, o Terminal Aquaviário de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, liderou o desempenho ao alcançar 6,3 milhões de toneladas, alta de 55,7% na comparação anual.

A análise por tipo de navegação também mostra resultados positivos. O transporte de longo curso cresceu 13% em novembro, totalizando 85,7 milhões de toneladas. A cabotagem avançou 11,87%, com 26,2 milhões de toneladas, enquanto a navegação interior apresentou expansão ainda mais intensa, de 59,28%, ao movimentar 6,2 milhões de toneladas no mês.

No recorte por tipo de carga, a carga conteinerizada registrou aumento de 7,18% em novembro, com 13,8 milhões de toneladas movimentadas, volume equivalente a cerca de 1,3 milhão de TEUs. Em sentido oposto, a carga geral apresentou retração de 18,32%, somando 4,9 milhões de toneladas.

Entre os produtos com maior crescimento no mês, o trigo quase dobrou de volume, chegando a 790 mil toneladas. A soja também teve desempenho relevante, com 4,6 milhões de toneladas movimentadas, assim como o milho, que alcançou 8,3 milhões de toneladas, reforçando o peso do agronegócio na dinâmica portuária brasileira.