Tecon Santos 10 terá outorga mínima de R$ 500 milhões

247 - O governo federal definiu em R$ 500 milhões o valor mínimo de outorga para a concessão do Tecon Santos 10, megaterminal de contêineres projetado para o Porto de Santos. O empreendimento está previsto para ser ofertado ao mercado na segunda quinzena de março, dentro do cronograma traçado pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor).

A definição foi anunciada nesta segunda-feira (12), quando o ministério informou ter assinado o despacho decisório que aprova a modelagem final do projeto e o encaminha à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Caberá à agência reguladora a análise, a aprovação e a publicação do edital que dará início ao processo licitatório.

Segundo o MPor, a estruturação do projeto incorporou integralmente as recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), com o objetivo de assegurar segurança jurídica e competitividade ao certame. Em nota oficial, a pasta afirmou: “Para garantir a segurança jurídica e a viabilidade competitiva do certame, o MPor acolheu integralmente as recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União. Isso inclui as diretrizes para evitar concentração de mercado na primeira fase da disputa e o estabelecimento de um valor de outorga mínima de R$ 500 milhões”.

Com o avanço do processo, o próximo passo será a apresentação do projeto a investidores nacionais e estrangeiros. O ministério solicitou à ANTAQ a realização imediata de um roadshow, com o objetivo de divulgar os detalhes da concessão e estimular a participação no leilão. As datas das apresentações devem ser anunciadas ainda nesta semana.

Além do roadshow, a ANTAQ terá prazo para cumprir os procedimentos internos necessários à aprovação do edital. Caso a liberação ocorra mais próxima do fim do mês e o leilão seja mantido para a segunda quinzena de março, o intervalo entre a publicação do edital e a realização do certame ficará abaixo dos 100 dias normalmente adotados em projetos de concessão dessa magnitude.