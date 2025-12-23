Festas de fim de ano devem atrair milhões de turistas e movimentar os aeroportos brasileiros

247 - A chegada das festas de fim de ano deve provocar uma das maiores movimentações do setor aéreo brasileiro, impulsionada pelas viagens de Natal, Réveillon e férias escolares. Estimativas divulgadas por administradoras de aeroportos e concessionárias apontam milhões de passageiros circulando pelos principais terminais do país, em um período marcado por alta demanda e crescimento em relação ao ano anterior.

As informações são da Agência Gov, com base em dados fornecidos por concessionárias aeroportuárias, pela Infraero e por empresas que administram os principais terminais do Brasil. Os números refletem o impacto direto da temporada de verão sobre o turismo e o transporte aéreo nacional.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Galeão deve receber cerca de 780 mil passageiros entre 20 de dezembro e 2 de janeiro. Segundo a RIOgaleão, administradora do terminal, aproximadamente 520 mil viajantes utilizarão voos domésticos, enquanto outros 260 mil embarcarão ou desembarcarão em rotas internacionais durante o período.

Em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos se prepara para uma movimentação ainda mais intensa. A concessionária que administra o maior terminal do país projeta a circulação de 1.948.147 passageiros entre Natal e Réveillon, o que representa um crescimento de 10,6% em comparação com o mesmo intervalo de 2024.

Já os dez aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem registrar, juntos, 275.569 passageiros em 2.933 voos, entre os dias 19 de dezembro e 4 de janeiro. O Aeroporto Santos Dumont, também no Rio de Janeiro, concentra a maior parte desse fluxo, com previsão de 250.321 passageiros.

No Aeroporto Internacional de Brasília, a Inframerica estima a passagem de cerca de 970 mil pessoas entre 15 de dezembro e 5 de janeiro de 2026. O volume representa um aumento aproximado de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para atender à demanda, estão previstos 6.500 voos, incluindo 233 operações extras programadas pelas companhias aéreas.

Os 17 aeroportos administrados pela Aena no Brasil também devem registrar alta movimentação. A concessionária prevê 13.677 pousos e decolagens entre 23 de dezembro e 5 de janeiro, com uma oferta total de cerca de 2,26 milhões de assentos. O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, lidera o volume de operações, com 7.077 voos programados e aproximadamente 1,2 milhão de assentos disponíveis.

Em Campinas, o Aeroporto Internacional de Viracopos projeta a circulação de 576 mil passageiros entre 19 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, além de cerca de 5.250 pousos e decolagens no período. No Nordeste, o Aeroporto de Fortaleza deve receber 385.980 passageiros entre 18 de dezembro e 5 de janeiro, sendo 353.640 em voos domésticos e 32.340 em voos internacionais, segundo a Fraport Brasil.

No Sul do país, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre também se prepara para o aumento da demanda. A expectativa é de que 384.929 passageiros passem pelo terminal no mesmo intervalo, reforçando o cenário de forte aquecimento do turismo e do transporte aéreo durante as festas de fim de ano.