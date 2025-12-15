Latam abre vagas para pilotos do Embraer E195-E2, novo modelo da companhia

247 - A companhia aérea Latam Brasil anunciou em comunicado a abertura nesta quinta-feira (15) das primeiras vagas para comandantes e copilotos que irão operar o Embraer E195-E2, o novo modelo de aeronave que começa a integrar a frota da empresa.

Para reforçar a presença na malha aérea do país, a Latam, maior empregadora da aviação no país, oferece planos de desenvolvimento, capacitação contínua e benefícios que sustentam uma carreira de longo prazo no setor.

“A Latam é a principal escolha no Brasil para quem sonha alto e quer desenvolver na aviação uma carreira sólida, em constante evolução e pautada pelo respeito e transparência. Com o investimento no E2, estamos ampliando ainda mais as oportunidades para quem quer ingressar em uma empresa líder do mercado brasileiro e que vem crescendo de maneira sustentável”, disse Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil.

As inscrições para as novas vagas estarão abertas até 4 de janeiro de 2026 na página Trabalhe Conosco da Latam. Os profissionais serão admitidos a partir de fevereiro de 2026. Além disso, a Latam pagará uma única vez um bônus de contratação para os comandantes (R$ 160 mil) e copilotos (R$ 80 mil) aprovados.

Com mais de 22 mil funcionários--incluindo 2,3 mil pilotos e 5,2 mil comissários de voo--a Latam Brasil é hoje a maior empregadora do setor aéreo nacional e a companhia que mais contratou tripulantes nos últimos três anos. Desde 2023, a Latam ampliou em 20% o seu quadro de tripulantes no país, impulsionada pelo aumento de voos e pela expansão das suas operações. A companhia já atua em 59 aeroportos no Brasil, com previsão de expansão para pelo menos 63 em 2026, e oferece a maior conectividade do país para o exterior.

Confira os requisitos para a vaga no site da Latam Brasil.