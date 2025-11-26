Aeroporto de Salvador inicia uso de combustível sustentável na aviação

247 - A Bahia dá um passo inédito na aviação nacional ao iniciar, ainda neste mês, o abastecimento de aeronaves comerciais com SAF (Sustainable Aviation Fuel) no Aeroporto Internacional de Salvador. A iniciativa, conduzida pelo governo estadual em parceria com a Vibra, marca a primeira operação regular do País com o biocombustível de aviação.

De acordo com informações divulgadas originalmente pelo Broadcast, a Vibra — pioneira na importação de SAF em escala comercial no Brasil — fornecerá o combustível para dois voos diários a partir de novembro, um operado pela Gol e outro pela Latam. O aeroporto utilizará uma mistura com 10% de SAF puro e 90% de combustível fóssil, reduzindo significativamente as emissões de CO₂ nos trajetos.

A empresa destaca que este é o maior percentual de SAF puro já aplicado em operações de abastecimento no País. Fabricado na Ásia a partir de óleo de cozinha usado, o biocombustível importado é atualmente o único disponível no mercado nacional. Por ser derivado de resíduos, possui baixa intensidade de carbono e pode reduzir em cerca de 80% as emissões de gases de efeito estufa quando comparado ao querosene tradicional.

O fornecimento será realizado pela BR Aviation, divisão da Vibra que atua em mais de 90 aeroportos do Brasil. Em nota, o presidente da companhia, Ernesto Pousada, afirmou: “A maior transformação energética do Brasil hoje está acontecendo através dos combustíveis líquidos renováveis. Ser a primeira empresa a comercializar SAF no Brasil não foi coincidência. Foi decisão estratégica e coragem de antecipar o futuro. Esta parceria com o Estado da Bahia nos enche de orgulho e reforça o compromisso da Vibra com a descarbonização.”

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ressaltou que o Estado ocupa posição de destaque no avanço de tecnologias sustentáveis, abrangendo setores como automotivo, energias renováveis e novas indústrias. “A Bahia tem feito grandes avanços na produção de energia limpa e na construção de um futuro mais sustentável, com desenvolvimento e justiça social caminhando juntos”, afirmou. Ele lembrou ainda o compromisso assumido na COP30: “Deixamos claro, ao participarmos da COP30, que o governo baiano está alinhado com o posicionamento do Brasil quanto à responsabilidade de todos diante da crise climática.”