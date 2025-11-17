TV 247 logo
      Latam amplia rotas e confirma quatro novos destinos nacionais e três internacionais

      Passagens começam a ser vendidas esta semana

      Latam (Foto: Marcelo Camargo / Agência Senado)

      247 - A Latam confirmou nesta segunda-feira (17) quatro novos destinos nacionais: Uberaba (MG), Juiz de Fora (MG), Caldas Novas (GO) e Campina Grande (PB), além de três novos destinos internacionais em voos diretos do Brasil: Cidade do Cabo (África do Sul), Bruxelas (Bélgica) e Amsterdã (Holanda).

      A informação foi divulgada pelo CEO da Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier, nas redes sociais. "As passagens para os primeiros novos destinos de 2026 começam a ser vendidas esta semana em latam.com. Agora, chegaremos a um total de 63 aeroportos brasileiros e vamos voar direto do país para 28 destinos no exterior. Um recorde, definitivamente", detalhou.

      Na postagem, ele também destacou os lucros obtidos pela companhia aérea.

      Na última semana, a Latam divulgou um dos resultados mais consistentes de sua história recente ao encerrar o terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de US$ 379 milhões, um avanço de 25,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

